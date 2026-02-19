Άξια της… μοίρας της η Άρσεναλ, δέχθηκε την ισοφάριση στο 90’+4

Νέα απώλεια βαθμών για την Άρσεναλ, που δεν κατάφερε να «κλειδώσει» το διπλό. Μετά την ισοπαλία απέναντι στην Μπρέντφορντ, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ήθελε πάση θυσία τη νίκη κόντρα στην ουραγό της Premier League, όμως τελικά «πλήρωσε» την αδυναμία της να τελειώσει το ματς.

Οι «κανονιέρηδες» έμοιαζαν να κάνουν τη δουλειά στο «Molineux», όμως έφυγαν με το 2-2 απέναντι στη Γουλβς, σε αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική, που μεταφέρθηκε νωρίτερα λόγω της συμμετοχής της Άρσεναλ στον τελικό του Carabao Cup (22 Μαρτίου).

Το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους ήρθε από πολύ νωρίς, καθώς ο Ντέκλαν Ράις έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Μπουκάγιο Σάκα με κοντινή κεφαλιά έκανε το 0-1 μόλις στο 5ο λεπτό. Ήταν το πρώτο γκολ του Άγγλου εξτρέμ από τις 3 Δεκεμβρίου, βάζοντας τέλος σε ένα σερί 15 αγώνων χωρίς τέρμα.

Στο δεύτερο μέρος, η Άρσεναλ έβαλε γερές βάσεις νίκης, όταν ο Γκάμπριελ μοίρασε στον Πιέρο Ινκαπιέ, ο οποίος σκόραρε στο 56’. Αρχικά ο βοηθός υπέδειξε οφσάιντ, όμως το VAR επιβεβαίωσε πως το γκολ ήταν κανονικό και το 0-2 μέτρησε.

Η Γουλβς, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα. Ο Ούγκο Μπουένο με πανέμορφο φαλτσαριστό σουτ στο 61ο λεπτό μείωσε σε 1-2, βάζοντας ξανά φωτιά στο παιχνίδι.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως η Άρσεναλ θα φύγει με το τρίποντο, ήρθε η «ψυχρολουσία» στο 94’. Σε μια φάση διαρκείας στα καρέ της, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα μετά από άτυχη παρέμβαση του Ρικάρντο Καλαφιόρι, ο οποίος σημείωσε αυτογκόλ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 και στερώντας από τους Λονδρέζους δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της κορυφής.

Πλέον, η Άρσεναλ είναι στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά με ματς παραπάνω...