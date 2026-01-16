Οι μεταδόσεις σήμερα (16/1)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 16/1
Cytavision 2
19:00 Δόξα - Καρμιώτισσα
Cytavision 4
21:45 Πίζα - Αταλάντα
Cytavision 5
10:00 Τένις: ΑΤΡ 250 – Adelaide
Cytavision 6
19:00 Mπάσκετ: Απόλλων - Ένωση
Cytavision 7
22:15 Σπόρτινγκ - Κάζα Πία
Cytavision 8
22:00 Εσπανιόλ - Τζιρόνα
Cablenet Sports 2
20:00 Moνακό - Λοριάν
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Λιλ
Νοvasports Prime
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ - Μπαρσελόνα
Νοvasports 2
19:30 Ντίσελντορφ - Μπίλεφιλντ
Νοvasports 3
21:30 Βέρντερ - Άιντραχτ
Νοvasports 4
19:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Μονακό
Νοvasports 5
19:30 Μπάσκετ: Εφές - Μπασκόνια
Νοvasports 6
21:30 Μπάσκετ: Αρμάνι - Ερ. Αστέρας
Νοvasports Start
19:30 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Χάποελ Τ.Α