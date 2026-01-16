ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

La Liga-20ή αγωνιστική: Επικίνδυνη έξοδος στο Σαν Σεμπαστιάν για την Μπαρτσελόνα

La Liga-20ή αγωνιστική: Επικίνδυνη έξοδος στο Σαν Σεμπαστιάν για την Μπαρτσελόνα

Το ματς της Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπαρτσελόνα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής της La Liga, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης που υποδέχεται τη Λεβάντε θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι στραμμένα τα βλέμματα στο πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής της La Liga, με τους «μπλαουγκράνα» να είναι στην κορυφή (49β.) και στο +4 από τη 2η Ρεάλ Μαδρίτης (45β.).

Η «βασίλισσα» που υποδέχεται τη Λεβάντε θέλει να πάρει τη νίκη και να αφήσει πίσω της την απώλεια του Σούπερ Καπ και τον αποκλεισμό-σοκ από το κύπελλο από την Αλμπαθέτε.

Παράλληλα, η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και του Οδυσσέα Βλαχοδήμου μονομαχεί εκτός έδρας με την Έλτσε, ψάχνοντας το «τρίποντο» που θα βάλει στοπ στο σερί των τεσσάρων ηττών σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής:

Παρασκευή (16/01)

(22:00) Εσπανιόλ-Τζιρόνα

Σάββατο (17/01)

(15:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε

(17:15) Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(19:30) Οσασούνα-Οβιέδο

(22:00) Μπέτις-Βιγιαρεάλ

Κυριακή (18/01)

(15:00) Χετάφε-Βαλένθια

(17:15) Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές

(19:30) Θέλτα-Ράγιο Βαγιεκάνο

(22:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα

Δευτέρα (19/01)

(22:00) Έλτσε-Σεβίλλη

Το πρόγραμμα της επόμενης (21ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (23/01)

(22:00) Λεβάντε-Έλτσε

Σάββατο (24/01)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Οσασούνα

(17:15) Βαλένθια-Εσπανιόλ

(19:30) Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(22:00) Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης

Κυριακή (25/01)

(15:00) Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα

(17:15) Μπαρτσελόνα-Οβιέδο

(19:30)Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα

(22:00) Αλαβές-Μπέτις

Δευτέρα (26/01)

(22:00) Τζιρόνα-Χετάφε

sport-fm.gr 

Διαβαστε ακομη