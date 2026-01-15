Ο θρυλικός Κοντίδης κορυφαίος αθλητής για 11η φορά!

Η συνήθεια που έγινε... λατρεία! Για άλλη μια φορά ο Παύλος Κοντίδης αναδεικνύεται από τους αθλητικούς συντάκτες ως ο κορυφαίος Κύπριος αθλητής της χρονιάς, παίρνοντας το βραβείο -και- για το 2025!

Όπως ανακοινώθηκε στην 53η Γιορτή των Αρίστων, ο ιστιοπλόος μας, με 1.545 βαθμούς, κατετάγη πρώτος στην ψηφοφορία της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, επίτευγμα που πετυχαίνει για 11η φορά, ενώ μετράει 14 παρουσίες στην κορυφαία πεντάδα, καθώς βρίσκεται εντός αυτής από το 2012. Πέραν των έντεκα περιπτώσεων που ήταν πρώτος, ήταν 2ος το 2020 και το 2022 και 3ος το 2016.

Ο Κοντίδης, που στο 2025 πήρε (μεταξύ άλλων) το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ILCA7 (Laser) και το χάλκινο στο Grand Slam στο Λονγκ Μπιτς (ΗΠΑ), μίλησε μέσω live video στη Γιορτή των Αρίστων, καθώς βρίσκεται στην Ισπανία για προετοιμασία.

Τη δεύτερη θέση, με 1.337 βαθμούς, πήρε ο Μάριος Γεωργίου, που κατέγραψε επιτυχίες στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (4ος), το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και σε Παγκόσμια Κύπελλα. Ο Κύπριος γυμναστής έχει πλέον οκτώ παρουσίες στην τελική πεντάδα.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται εντός πεντάδας ο Πρωταθλητής Ευρώπης στα U23 Ιωσήφ Κεσίδης που για το 2025 αναδείχθηκε τρίτος κορυφαίος.

Tην 4η και 5η θέση πήραν δυο αθλητές που βρίσκονται για πρώτη φορά στην κορυφαία πεντάδα. Τέταρτος είναι ο τερματοφύλακας, Νεόφυτος Μιχαήλ, που συνέβαλε τα μέγιστα στις εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις στο UEFA Champions League της Πάφος FC και πέμπτος ο τζουντόκα Γιάννης Αντωνίου.