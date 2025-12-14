Το τηλεοπτικό μενού της Κυριακής (14/12)
Cytavision 1
10:00 Lakatamia FC - Apollon Ladies
19:00 Απόλλων - Άρης
Cytavision 2
16:00 Ολυμπιακός - ΑΕΛ
19:00 Ένωση - Πάφος FC
Cytavision 3
16:00 Σάντερλαντ - Νιούκαστλ
18:30 Μπρέντφορντ - Λιντς
21:00 Παναθηναϊκός - Βόλος
Cytavision 4
16:00 Γουέστ Χαμ - Άστον Βίλα
19:00 Τζένοα - Ίντερ
21:45 Μπολόνια - Γιουβέντους
Cytavision 5
16:00 Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision 6
16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - Τότεναμ
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
15:00 Σεβίλλη - Οβιέδο
17:30 Παναιτωλικός - ΑΕΚ
22:00 Αλαβές - Ρεάλ Μαδρίτης
Novasports Prime
20:00 Άρης - Ολυμπιακός
Novasports 2
14:30 Σάλκε - Νυρεμβέργη
18:00 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
Novasports 3
16:30 Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ
20:30 Bέρντερ - Στουτγκάρδη
Novasports Start
18:30 Mπάγερν - Μάιντς
Cablenet Sports 1
18:15 Οσέρ - Λιλ
Cablenet Sports 2
15:30 Άγιαξ - Φέγενορντ
18:15 Λανς - Λιλ
21:45 Μαρσέιγ - Μονακό
Cablenet Sports 3
13:30 Μπάσκετ: Μούρθια - Μπανταλόνα
16:00 Λιόν - Χάβρη
20:00 Μπάσκετ: Μανρέσα - Μπαρτσελόνα