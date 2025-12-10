Η τελευταία ευκαιρία του Αλόνσο: Το πρόγραμμα της Τετάρτης στο Champions League

Μία τιτανομαχία που ίσως να κρίνει και μία θέση στον πάγκο της «Βασίλισσας».

Για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League οι αναμετρήσεις είναι καθηλωτικές, με πρώτη και καλύτερη το ματς ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς εκτός από τα αρνητικά αποτελέσματα σε Ισπανία και Ευρώπη, δείχνει να έχει χάσει και τη… μάχη των αποδυτηρίων, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν ότι πολλοί ποδοσφαιριστές είναι δυσαρεστημένοι από τον τρόπο που διαχειρίζεται τις προπονήσεις και γενικότερα ολόκληρη την ομάδα.

Το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι χαρακτηρίζεται ως η τελευταία του ευκαιρία για να γυρίσει το κουμπί στην ομάδα, διότι η πόρτα της εξόδου είναι έτοιμη να ανοίξει.

Βέβαια τα προβλήματα είναι μπόλικα, καθώς δεν θα έχει στη διάθεση του τους τραυματίες, Καρβαχάλ, Άρνολντ, Μιλιτάο και Μεντί, ενώ οι Αλάμπα, Χάουσεν, αλλά και Εμπαπέ είναι αμφίβολοι.

Στο απέναντι στρατόπεδο η Σίτι δείχνει να βρίσκει σιγά σιγά τα βήματα της, μετρώντας τρεις απανωτές νίκες στην Premier League, αν και οι εμφανίσεις της ακόμη δεν είναι πειστικές. Σίγουρα όμως έχει δημιουργήσει ένα «μομέντουμ» το οποίο ο Πεπ Γκουαρδιόλα θέλει δεδομένα να εκμεταλλευτεί.

Για την ίδια αγωνιστική δύσκολη έξοδο έχει η Πάφος, με τους Κύπριους να ταξιδέψουν μέχρι το Τορίνο για να αντιμετωπίσουν τη Γιουβέντους. Οι δύο ομάδες έχουν από έξι βαθμούς και κάνουν τη δική τους προσπάθεια για να προκριθούν στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, κάτι που αν πετύχει η Πάφος θα είναι μία ιστορική στιγμή για την ομάδα και άλλη μία χρυσή σελίδα του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

6η αγωνιστική – UEFA Champions League

Τετάρτη 10/12/25

Καραμπάκ – Άγιαξ (19:45)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (19:45)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (22:00)

Μπενφίκα – Νάπολι (22:00)

Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)

Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ (22:00)

Γιουβέντους – Πάφος (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

sport-fm.gr