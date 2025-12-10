Για κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένα τεράστιο βήμα για διατήρησή της εντός της 24άδας που συνεχίζει την ευρωπαϊκή πορεία και μετά το τέλος της League Phase του Champions League καλείται να κάνει απόψε (22:00) στο Allianz Stadium, απέναντι στη Γιουβέντους, η Πάφος FC για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Για να καταφέρει η παφιακή ομάδα χρειάζεται υπερπροσπάθεια, καθώς απέναντί της θα βρεθεί μία από τις δυνατότερες ομάδες που αντιμετώπισε μέχρις στιγμής το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Ουσιαστικά, πλην της Μπάγερν η οποία είναι στη δεύτερη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, πίσω από τη Ρεάλ, η Γιουβέντους είναι η δεύτερη από αυτές που αντιμετώπισε η Πάφος FC, έχοντας τον 26ο υψηλότερο συντελεστή την τελευταία πενταετία. Μετά το ματς με τη «Γηραιά Κυρία» οι πρωταθλητές Κύπρου θα παίξουν, επίσης εκτός έδρας, με την Τσέλσι (21/01) που είναι 12η στη σχετική κατάταξη, ενώ στο φινάλε του προγράμματος στην παρθενική της συμμετοχή στην κύρια φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης η πρωταθλήτρια Κύπρου θα αντιμετωπίσει στο στάδιο «Αλφαμέγα» τη Σλάβια Πράγας (28/01).

Σαφώς, στόχος για την Πάφο FC μέσω αυτών των τριών αγώνων που απομένουν να μαζέψει όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς που θα της δώσουν το δικαίωμα για πρόκριση. Υπενθυμίζεται ότι πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων της 6ης αγωνιστικής η Πάφος FC ήταν στην 24η θέση, την τελευταία δηλαδή προνομιούχα, με έξι βαθμούς, όσους έχει και η σημερινή της αντίπαλο που είναι 22η.

Oι 1.000 και τα αγωνιστικά

Στο πλευρό της η Πάφος FC σε αυτή τη νέα πρόκληση στην ιστορική ευρωπαϊκή της παρουσία θα έχει περίπου 1.000 οπαδούς της που έκαναν το ταξίδια για να ζήσουν από κοντά την προσπάθεια της ομάδας τους. Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο έχει μία μοναδική απουσία στις σκέψεις του για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη αντίπαλο της ομάδας του. Ο λόγος για τον Σέμα που συνεχίζει το ειδικό πρόγραμμα προπόνησης και υπολογίζεται ότι πολύ σύντομα θα τεθεί ξανά στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού. Κανονικά στα πλάνα περιλαμβάνεται ο Κίνα, ο οποίος είχε ένα μικροπρόβλημα μετά τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ακρίτα.

 

 

 

Διαβαστε ακομη