Με ανατροπή φουλάρει για την πρωτιά η Μπάγερν!

Η Μπάγερν χρειάστηκε να βρεθεί πίσω στο σκορ για να πάρει μπρος, να κάνει την ανατροπή (3-1) κόντρα στη Σπόρτινγκ και να πιάσει την Άρσεναλ στη League Phase. Oι Βαυαροί πέτυχαν την 5η νίκη στα έξι ματς και στις επόμενες δυο στροφές θα επιδιώξουν να «κλέψουν» την πρωτιά από τους Λονδρέζους. Στον αντίποδα, η αξιόμαχη Σπόρτινγκ έπεσε στην 9η θέση. Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης μπήκαν στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Μπάγερν μπήκε δυνατά, πίεσε με το «καλησπέρα» και μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης βρήκε δίχτυα! Ο Καρλ με τρομερό πλασέ πέτυχε το 1-0, ωστόσο πανηγύρισε για λίγο, αφού το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Οι Βαυροί συνέχισαν την πίεση, αλλά τα βρήκαν δύσκολα απέναντι στην εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία της αντιπάλου. Στο 17ο λεπτό ο Καρλ είχε νέα μεγάλη φάση, ενώ επτά λεπτά αργότερα ο Γκνάμπρι είδε τον εξαιρετικό Σίλβα να διώχνει σωτήρια. Οι Πορτογάλοι όταν βρήκαν χώρους απείλησαν, αλλά ο Νόιερ ήταν στη σωστή θέση όταν ο Τα λίγο έλειψε να σημειώσει αυτογκόλ. Το δοκάρι του Κέιν στο 37' και η τεράστια επέμβαση του Σίλβα στο σουτ του Καρλ κράτησαν το μηδέν στο πρώτο 45λεπτο.

Τα «Λιοντάρια» μπήκαν ορεξάτα στην επανάληψη και στο 54' κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Σιμόες βρήκε χώρο, έκανε την παράλληλη και ο Κίμιχ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ωστόσο, το τέρμα αυτό «ξύπνησε» την Μπάγερν, η οποία πίεσε ασφυκτικά και σε τέσσερα λεπτά έφερε τα πάνω - κάτω. Στο 65ο λεπτό ο Γκάμπρι ισοφάρισε σε 1-1 και στο 69' ο Καρλ πέτυχε το 2-1. Οι Βαυαροί έκαναν ό,τι ήθελαν και στο 77' ο Τα με προβολή διαμόρφωσε το 3-1. Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης μπήκαν στο 81' με τον πρώην αμυντικό του Παναθηναϊκού να δίνει ώθηση. Στο 83' από δική του πάσα, ο Σουάρες βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά αστόχησε.

gazzetta.gr