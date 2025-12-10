Ομάδα έκπληξη της Premier League πάει για το «μπαμ» με Σέρχιο Ράμος τον Γενάρη

Η θητεία του Σέρχιο Ράμος στη Μοντερέι έφτασε στο τέλος της. Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Apertura 2025 της Liga MX, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός επιβεβαίωσε ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο, καθώς το συμβόλαιό του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Από την εβδομάδα των προημιτελικών είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν αναφορές ότι ο Ράμος δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο από το Μεξικό μετά από σχεδόν έναν χρόνο και ότι θα αποχωρήσει ως ελεύθερος, αναζητώντας μια νέα ευκαιρία στην καριέρα του.

Παρά την ηλικία του, ο Ισπανός αμυντικός δεν δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει την καριέρα του και αξιολογεί προσεκτικά το επόμενο βήμα του. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να είναι μια πιθανή επιλογή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο Νησί και στην Ισπανία, με τον σύλλογο να είναι διατεθειμένη να του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως τονίζει χαρακτηριστικά δημοσίευμα του «Cadena SER».

Το ενδιαφέρον της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ δεν είναι κάτι καινούριο, μιας και είχε τσεκάρει ξανά τον Σέρχιο Ράμος το 2023, αλλά τότε η μεταγραφή του δεν είχε προχωρήσει.

«Έμεινα εκεί που έπρεπε να μείνω, στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ήμουν πράγματι κοντά στο να παίξω για τη Γιουνάιτεντ», είχε παραδεχθεί ο ίδιος σε συνέντευξή του στη «Mirror» στο παρελθόν. «Δεν ήταν γραφτό να γίνει, αλλά διατηρώ αυτόν τον θαυμασμό για τον σύλλογο, την Premier Leagu και τους παίκτες, επειδή ο ρυθμός του παιχνιδιού, ο ρυθμός είναι διαφορετικός και είναι ένα πρωτάθλημα από το οποίο μπορούμε όλοι να μάθουμε πολλά, όλοι μας», σημείωσε ο Ράμος.

Έτσι, τον προσεχές Ιανουάριο μπορεί να δούμε τον Ράμος να αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας. Χωρίς αμφιβολία, θα ενίσχυε την αμυντική γραμμή της Γιουνάιτεντ, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελείται από τους κεντρικούς αμυντικούς Λισάντρο Μαρτίνες, Ματάις Ντε Λιχτ, Λενί Γιορό, Έιντεν Χέβεν και Χάρι Μαγκουάιρ.

🚨 Manchester United reportedly want Sergio Ramos in JANUARY! 👀



The 39-year-old Spanish star has a proposal on the table to join United at the start of 2026. 🔴



Ramos has already confirmed his exit from Monterrey and is now free to sign for ANY club — with a return to Europe… pic.twitter.com/Y2L5eC69kG — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 9, 2025

