ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομάδα έκπληξη της Premier League πάει για το «μπαμ» με Σέρχιο Ράμος τον Γενάρη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ομάδα έκπληξη της Premier League πάει για το «μπαμ» με Σέρχιο Ράμος τον Γενάρη

Ο Σέρχιο Ράμος αποτελεί παρελθόν από τη Μοντερέι και το όνομά του βρίσκεται ψηλά στη λίστα ομάδας της Premier League.

Η θητεία του Σέρχιο Ράμος στη Μοντερέι έφτασε στο τέλος της. Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Apertura 2025 της Liga MX, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός επιβεβαίωσε ότι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο, καθώς το συμβόλαιό του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Από την εβδομάδα των προημιτελικών είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν αναφορές ότι ο Ράμος δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον σύλλογο από το Μεξικό μετά από σχεδόν έναν χρόνο και ότι θα αποχωρήσει ως ελεύθερος, αναζητώντας μια νέα ευκαιρία στην καριέρα του.

Παρά την ηλικία του, ο Ισπανός αμυντικός δεν δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει την καριέρα του και αξιολογεί προσεκτικά το επόμενο βήμα του. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να είναι μια πιθανή επιλογή, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο Νησί και στην Ισπανία, με τον σύλλογο να είναι διατεθειμένη να του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως τονίζει χαρακτηριστικά δημοσίευμα του «Cadena SER».

Το ενδιαφέρον της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ δεν είναι κάτι καινούριο, μιας και είχε τσεκάρει ξανά τον Σέρχιο Ράμος το 2023, αλλά τότε η μεταγραφή του δεν είχε προχωρήσει.

«Έμεινα εκεί που έπρεπε να μείνω, στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ήμουν πράγματι κοντά στο να παίξω για τη Γιουνάιτεντ», είχε παραδεχθεί ο ίδιος σε συνέντευξή του στη «Mirror» στο παρελθόν. «Δεν ήταν γραφτό να γίνει, αλλά διατηρώ αυτόν τον θαυμασμό για τον σύλλογο, την Premier Leagu και τους παίκτες, επειδή ο ρυθμός του παιχνιδιού, ο ρυθμός είναι διαφορετικός και είναι ένα πρωτάθλημα από το οποίο μπορούμε όλοι να μάθουμε πολλά, όλοι μας», σημείωσε ο Ράμος.

Έτσι, τον προσεχές Ιανουάριο μπορεί να δούμε τον Ράμος να αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας. Χωρίς αμφιβολία, θα ενίσχυε την αμυντική γραμμή της Γιουνάιτεντ, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελείται από τους κεντρικούς αμυντικούς Λισάντρο Μαρτίνες, Ματάις Ντε Λιχτ, Λενί Γιορό, Έιντεν Χέβεν και Χάρι Μαγκουάιρ.

athleitko.gr 

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Κάρντιφ ζητά 100+ εκατ. λίρες από τη Ναντ για τον Σάλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μεγάλη επένδυση του Μαρινάκη στο «City Ground»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σαουδική Αραβία θέλει τον Σαλάχ από τον Ιανουάριο του 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Πάτησε» Βιέννη η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτοί είναι οι All Stars και προπονητές του ECOMMBX All Star Game 2025!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Μόνος στη κορυφή ο Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Παρτίζαν και Πεναρόγια ήρθαν σε συμφωνία για συμβόλαιο έως το 2027»

EUROLEAGUE

|

Category image

Η τελευταία συνάντηση της Γιουβέντους με Κυπριακή ομάδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άφαντος ο Τσιτσιπάς - Οι αρχές δεν βρίσκουν το δίπλωμά του στα αρχεία τους

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πάνω από ένα μήνα έχει να κερδίσει η Ραπίντ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γι’ ακόμη ένα λιθαράκι για την απευθείας πρόκριση

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες και Super ενισχυμένες αποδόσεις σε Γιουβέντους-Πάφος & Ρεάλ-Σίτι

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

H απογοήτευση φάνηκε στην απουσία των Ενωσιτών

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Στροφή στις... καμηλοδρομίες από τον Πογκμπά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πετάει χωρίς Ζίνι, αλλά με Κουτέσα η ΑΕΚ για την Τουρκία

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη