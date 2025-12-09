Ζέλσον: «Είδα τη θέση του τερματοφύλακα και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν ο λυτρωτής του Ολυμπιακού στην Αστάνα, καθώς χάρη σε δικό του υπέροχο γκολ η ομάδα του πήρε τη νίκη επί της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0. Ο Πορτογάλος εξτρέμ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το πρώτο τρίποντο στη League Phase του Champions League και την επιλογή του να σουτάρει από δύσκολη θέση.

Οι δηλώσεις του Ζέλσον Μαρτίνς

Για το πώς σκέφτηκε να εκτελέσει από αυτή τη γωνία: «Όταν βρέθηκα εκεί είδα πως ήμουν κοντά. Σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να δώσω την μπάλα, αλλά είδα ότι ήταν άδεια εκεί η εστία και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου».

Για το αν «έσπασε» η κακοτυχία: «Ναι είναι κάτι που το χρειαζόμασταν. Προσπαθούσαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά δεν είχαμε την τύχη μαζί μας. Σήμερα το προσπαθήσαμε και είμαστε χαρούμενοι που το πετύχαμε».

Για το αν φοβήθηκαν μετά τις χαμένες ευκαιρίες: «Δεν νομίζω πως φοβηθήκαμε παρόλο που ξέρουμε ότι αυτό είναι το Champions League και όλα μπορεί να συμβούν. Δεν ήταν θέμα τύχης, ήταν η ικανότητα του αντίπαλου τερματοφύλακα που μας εμπόδισε να σκοράρουμε δεύτερο γκολ. Παλέψαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν εγκαταλείψαμε το παιχνίδι μετά το 1-0 και δικαιωθήκαμε».

gazzetta.gr