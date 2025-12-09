ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζέλσον: «Είδα τη θέση του τερματοφύλακα και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ζέλσον: «Είδα τη θέση του τερματοφύλακα και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου»

Οι δηλώσεις του Ζέλσον Μαρτίνς στην κάμερα της Cosmote TV μετά το θρίαμβο του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ Αλμάτι.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν ο λυτρωτής του Ολυμπιακού στην Αστάνα, καθώς χάρη σε δικό του υπέροχο γκολ η ομάδα του πήρε τη νίκη επί της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0. Ο Πορτογάλος εξτρέμ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το πρώτο τρίποντο στη League Phase του Champions League και την επιλογή του να σουτάρει από δύσκολη θέση.

Οι δηλώσεις του Ζέλσον Μαρτίνς

Για το πώς σκέφτηκε να εκτελέσει από αυτή τη γωνία: «Όταν βρέθηκα εκεί είδα πως ήμουν κοντά. Σκέφτηκα ότι ίσως έπρεπε να δώσω την μπάλα, αλλά είδα ότι ήταν άδεια εκεί η εστία και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου».

Για το αν «έσπασε» η κακοτυχία: «Ναι είναι κάτι που το χρειαζόμασταν. Προσπαθούσαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά δεν είχαμε την τύχη μαζί μας. Σήμερα το προσπαθήσαμε και είμαστε χαρούμενοι που το πετύχαμε».

Για το αν φοβήθηκαν μετά τις χαμένες ευκαιρίες: «Δεν νομίζω πως φοβηθήκαμε παρόλο που ξέρουμε ότι αυτό είναι το Champions League και όλα μπορεί να συμβούν. Δεν ήταν θέμα τύχης, ήταν η ικανότητα του αντίπαλου τερματοφύλακα που μας εμπόδισε να σκοράρουμε δεύτερο γκολ. Παλέψαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν εγκαταλείψαμε το παιχνίδι μετά το 1-0 και δικαιωθήκαμε».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διπλό οκτάδας για τη Λίβερπουλ στο Μιλάνο με γκολ στο 88΄, ανατροπή με Κουντέ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλλαξε η ώρα του Ολυμπιακός-Μακάμπι λόγω του Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

EUROLEAGUE

|

Category image

Βρήκε τον διάδοχο του Ομπράντοβιτς η Παρτιζάν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ζέλσον: «Είδα τη θέση του τερματοφύλακα και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου»

Ελλάδα

|

Category image

Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος στον κόσμο το 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν την τρομάζει και είναι αποφασισμένη!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με ανατροπή φουλάρει για την πρωτιά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν καταιγιστικοί - Θα ανησυχήσουμε για την πρόκριση μετά τα Χριστούγεννα»

Ελλάδα

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά υπέκυψε στον ΠΑΟΚ ο Παφιακός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει και μπορεί...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφουν στην Κύπρο οι Crazy Dunkers για το ECOMMBX All Star Game 2025!

Κύπρος

|

Category image

Πρώτο «ερυθρόλευκο» διπλό στο Champions League μετά από 10 χρόνια!

Ελλάδα

|

Category image

Έχει γίνει πιο πειστική

ΑΕΛ

|

Category image

Το Ιράν απειλεί να μην κατέβει σε αγώνα του Μουντιάλ 2026 λόγω του Gay Pride στο Σιάτλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνει «απάντηση» πριν βγει από τις ράγες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη