Δεν την τρομάζει και είναι αποφασισμένη!

Στο Τορίνο κτυπά η καρδιά των Παφιτών που ζουν ξανά μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν είναι και λίγο πράγμα να παίζεις με τη Γιουβέντους επί ιταλικού εδάφους. Ένας ελκυστικός προορισμός και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι στο πλευρό των παικτών του Καρσέδο στον αυριανό (22:00) αγώνα με τη Γιουβέντους, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League phase του Champions League, θα βρεθούν κοντά στους χίλιους φιλάθλους.

Δεν είναι όμως ταξίδι… αναψυχής για το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Όσο δύσκολο και αν φαντάζει, θέλει να αποκομίσει κέρδος από τη «μεγάλη κυρία» και να πλησιάσει ακόμη πιο πολύ στην είσοδό της στην πρώτη 24άδα. Δεν την τρομάζει η Γιουβέντους και πάει αποφασισμένη για ακόμη μία υπέρβαση.

Πάντως είναι αήττητη εκτός έδρας στο φετινό ευρωπαϊκό οδοιπορικό. Νίκησε Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντιναμό Κιέβου και Ερυθρό Αστέρα στα προκριματικά και έφερε ισοπαλίες με Ολυμπιακό Πειραιώς και Καϊράτ στη League phase στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Τα πλάνα καταστρώνονται από την τεχνική ηγεσία χωρίς τον Σέμα. Είναι όμως ένας παίκτης που δεν λογίζεται βασικός και ουσιαστικά η ομάδα θα παραταχθεί με ό,τι καλύτερο διαθέτει στο ρόστερ.

Ο Καρσέδο απέδειξε, ώς τώρα, πως ξέρει να το χειρίζεται καλά και το πιστοποιεί τόσο η καλή πορεία στην Ευρώπη όσο και η πορεία στο πρωτάθλημα. Το τέλος του α΄ γύρου βρίσκει την Πάφος FC στην κορυφή και αυτό λέει πολλά.

Το ερωτηματικό στο πλάνο έχει να κάνει με την επίθεση και κατά πόσο θα επιλεχθεί ο Άντερσον Σίλβα ή θα έχει τον ρόλο αυτό ο Ντράγκομιρ, σε ένα πιο ευέλικτο σχήμα.