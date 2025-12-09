ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν την τρομάζει και είναι αποφασισμένη!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Δεν την τρομάζει και είναι αποφασισμένη!

Στο Τορίνο κτυπά η καρδιά των Παφιτών που ζουν ξανά μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν είναι και λίγο πράγμα να παίζεις με τη Γιουβέντους επί ιταλικού εδάφους. Ένας ελκυστικός προορισμός και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι στο πλευρό των παικτών του Καρσέδο στον αυριανό (22:00) αγώνα με τη Γιουβέντους, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League phase του Champions League, θα βρεθούν κοντά στους χίλιους φιλάθλους.

Δεν είναι όμως ταξίδι… αναψυχής για το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Όσο δύσκολο και αν φαντάζει, θέλει να αποκομίσει κέρδος από τη «μεγάλη κυρία» και να πλησιάσει ακόμη πιο πολύ στην είσοδό της στην πρώτη 24άδα. Δεν την τρομάζει η Γιουβέντους και πάει αποφασισμένη για ακόμη μία υπέρβαση. 

Δείτε επίσης:

Καρσέδο: «Να ανησυχήσουμε τη Γιουβέντους, θέλουμε 3 βαθμούς»

Μιχαήλ στο tuttojuve: «Δεν θα παίξουμε για την ισοπαλία στο Τορίνο»

Πάντως είναι αήττητη εκτός έδρας στο φετινό ευρωπαϊκό οδοιπορικό. Νίκησε Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ντιναμό Κιέβου και Ερυθρό Αστέρα στα προκριματικά και έφερε ισοπαλίες με Ολυμπιακό Πειραιώς και Καϊράτ στη League phase στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Τα πλάνα καταστρώνονται από την τεχνική ηγεσία χωρίς τον Σέμα. Είναι όμως ένας παίκτης που δεν λογίζεται βασικός και ουσιαστικά η ομάδα θα παραταχθεί με ό,τι καλύτερο διαθέτει στο ρόστερ.

Ο Καρσέδο απέδειξε, ώς τώρα, πως ξέρει να το χειρίζεται καλά και το πιστοποιεί τόσο η καλή πορεία στην Ευρώπη όσο και η πορεία στο πρωτάθλημα. Το τέλος του α΄ γύρου βρίσκει την Πάφος FC στην κορυφή και αυτό λέει πολλά.

Το ερωτηματικό στο πλάνο έχει να κάνει με την επίθεση και κατά πόσο θα επιλεχθεί ο Άντερσον Σίλβα ή θα έχει τον ρόλο αυτό ο Ντράγκομιρ, σε ένα πιο ευέλικτο σχήμα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Tags

ΠΑΦΟΣΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλλαξε η ώρα του Ολυμπιακός-Μακάμπι λόγω του Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν

EUROLEAGUE

|

Category image

Βρήκε τον διάδοχο του Ομπράντοβιτς η Παρτιζάν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ζέλσον: «Είδα τη θέση του τερματοφύλακα και αποφάσισα να δοκιμάσω την τύχη μου»

Ελλάδα

|

Category image

Ντούσκος: Υποψήφιος για κορυφαίος στον κόσμο το 2025

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεν την τρομάζει και είναι αποφασισμένη!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με ανατροπή φουλάρει για την πρωτιά η Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν καταιγιστικοί - Θα ανησυχήσουμε για την πρόκριση μετά τα Χριστούγεννα»

Ελλάδα

|

Category image

Προηγήθηκε αλλά υπέκυψε στον ΠΑΟΚ ο Παφιακός

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ δεν λυγίζει και μπορεί...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιστρέφουν στην Κύπρο οι Crazy Dunkers για το ECOMMBX All Star Game 2025!

Κύπρος

|

Category image

Πρώτο «ερυθρόλευκο» διπλό στο Champions League μετά από 10 χρόνια!

Ελλάδα

|

Category image

Έχει γίνει πιο πειστική

ΑΕΛ

|

Category image

Το Ιράν απειλεί να μην κατέβει σε αγώνα του Μουντιάλ 2026 λόγω του Gay Pride στο Σιάτλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνει «απάντηση» πριν βγει από τις ράγες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πέρασαν χειροπέδες στον Τόνεϊ μετά από καυγά σε μπαρ στο Λονδίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη