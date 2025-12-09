Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν καταιγιστικοί - Θα ανησυχήσουμε για την πρόκριση μετά τα Χριστούγεννα»
Εμφανώς ικανοποιημένος από τη νίκη αλλά και την εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το τέλος του αγώνα και το 1-0 επί της Καϊράτ στην Αστάνα στην Cosmote TV.
Ο Βάσκος τεχνικός επεσήμανε ότι οι παίκτες του έκαναν ένα καλό παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας «καταιγιστική» την εμφάνισή τους ειδικά στο β’ ημίχρονο, η οποία θα μπορούσε να έχει αποφέρει και άλλα γκολ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:
Για τη νίκη και αν άξιζε κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός:
«Κάναμε ένα πολύ καλό ματς με ευκαιρίες. Ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος και ήμασταν απειλητικοί. Ήρθε το γκολ στο δεύτερο όπου ήμασταν καταιγιστικοί. Δεν μας απείλησε ο αντίπαλος ουμανιστικά. Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα, αλλά πήραμε τους τρεις βαθμούς»..
Για τον Μουζακίτη:
«Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον. Έγινε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλους. Ήταν μια συλλογική δουλειά από όλους».
Για το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί:
«Είναι νωρίς ακόμα για να ανησυχήσουμε. Ας περάσουν τα Χριστούγεννα και θα ανησυχήσουμε αργότερα».
