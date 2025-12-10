Γκουαρδιόλα: «Ο Τσάμπι Αλόνσο πρέπει να ουρήσει μόνος του - Δεν θα ουρήσω για αυτόν»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η επική απάντηση του Πεπ Γκουρντιόλα σε ερώτηση για αν θα έδινε κάποια συμβουλή στον Τσάμπι Αλόνσο.

Η Μάντσεστερ Σίτι αγωνίζεται στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» απόψε κόντρα τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Champions League, σε μια περίοδο που οι «μερένχες» δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση και έχει τεθεί και θέμα παραμονής του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δέχτηκε ερώτηση για το ποια συμβουλή θα έδινε στον συμπατριώτη του σε αυτή τη δύσκολη φάση και η απάντηση ξάφνιασε τους πάντες.

«Εκείνος να ασχοληθεί με τα δικά του και εγώ με τα δικά μου. Ο Τσάμπι Αλόνσο πρέπει να ουρήσει μόνος του. Δεν θα ουρήσω για αυτόν. Σας άρεσε αυτό; Ορίστε και ο τίτλος σου!», είπε αρχικά ο Γκουαρδιόλα, ενώ στη συνέχεια μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον τεχνικό των Μαδριλένων: «Δουλέψαμε μαζί και ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Μοιραστήκαμε πολλά. Η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι δύσκολες ομάδες για να τις διαχειριστείς, λόγω της πίεσης και όλων όσων τις περιβάλλουν. Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τη νίκη. Το ζήσαμε και πέρσι. Θα είναι σε θέση να κάνει ό,τι χρειάζεται.

Τα περσινά νοκ άουτ ήταν καλά, αλλά ήμασταν σε μεταβατική περίοδο. Τώρα οι παίκτες που έχουμε μπορούν να γράψουν ιστορία. Πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα. Πρέπει να καταφέρουμε να πάμε μπροστά, το έχουμε κάνει ξανά. Είναι ένα πολύ καλό μέρος για να δοκιμαστείς ως ομάδα. Τα μεγάλα γήπεδα είναι έτσι, έχουν τη δική τους αύρα. Είναι ιδιαίτερα παιχνίδια».

Σε νέα ερώτηση για το αν θα μείνει ο Αλόνσο στη Ρεάλ, τόνισε: «Δεν γνωρίζω το μέλλον. Δεν μίλησα με τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Αν δεν κερδίζεις σε μεγάλα παιχνίδια, δημιουργούνται δυσκολίες. Αλλά ο Τσάμπι ελέγχει την κατάσταση και γνωρίζει πολύ καλά όλα αυτά».

