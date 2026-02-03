Ενισχυμένη με τα δύο τελευταία αποκτήματα η Ομόνοια - Η 23αδα για ΑΕΛ
Η αποστολή της Ομόνοιας για το αυριανό ντέρμπι κυπέλλου με την ΑΕΛ.
Η Ομόνοια ανακοίνωσε την αποστολή της για τον αυριανό αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΛ στο ΓΣΠ (19:00), στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου. Στην αποστολή βρίσκονται και τα δύο νέα αποκτήματα, Μπάλκοβετς και Χρίστου.
Αναλυτικά την αποστολή απαρτίζουν οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Α. Άνδρεου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου.