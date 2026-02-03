ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενισχυμένη με τα δύο τελευταία αποκτήματα η Ομόνοια - Η 23αδα για ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ενισχυμένη με τα δύο τελευταία αποκτήματα η Ομόνοια - Η 23αδα για ΑΕΛ

Η αποστολή της Ομόνοιας για το αυριανό ντέρμπι κυπέλλου με την ΑΕΛ.

Η Ομόνοια ανακοίνωσε την αποστολή της για τον αυριανό αγώνα κυπέλλου με την ΑΕΛ στο ΓΣΠ (19:00), στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου. Στην αποστολή βρίσκονται και τα δύο νέα αποκτήματα, Μπάλκοβετς και Χρίστου.

Αναλυτικά την αποστολή απαρτίζουν οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Α. Άνδρεου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δύο «τελικοί» που κρίνουν την πορεία του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μεγάλη ΑΕΚ στην Προύσα, γύρισε το ματς και είναι αγκαλιά με την πρόκριση!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεύτερος ο Τεντόγλου στην Οστράβα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Άφησε στη μέση την ανατροπή ο Ολυμπιακός στο Ντουμπάι παρά την ηρωική προσπάθεια Φουρνιέ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ενισχυμένη με τα δύο τελευταία αποκτήματα η Ομόνοια - Η 23αδα για ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι 10 πιο ακριβές «χειμερινές» μεταγραφές

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έπιασε δουλειά ο Κάστανος

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Νιώθω σαν το σπίτι μου στην Ομόνοια»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρεμιέρα στο κλειστό στίβου για Τράικοβιτς με 7.67

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στα πόδια τους να το αλλάξουν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στα… βαθιά με το καλημέρα ο Καμορανέζι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εποχή Καμορανέζι στην Ανόρθωση και επίσημα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Από την αντίδραση στη μεγάλη πρόκληση

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Κουλιμπαλί: «Θα χρειαστούμε τον κόσμο...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οπισθοχωρεί όλο και πιο πολύ...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη