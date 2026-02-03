ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρεμιέρα στο κλειστό στίβου για Τράικοβιτς με 7.67

Τις πρώτες δύο κούρσες του στο 2026 στα 60μ. με εμπόδια έκανε σήμερα (03/02/26) ο Μίλαν Τράικοβιτς.

Ενημέρωση από την ΚΟΕΑΣ για τον αγώνα του Μίλαν Τράικοβιτς:

«Τις πρώτες δύο κούρσες του στο 2026 στα 60μ. με εμπόδια έκανε σήμερα (03/02/26) ο Μίλαν Τράικοβιτς, αγωνιζόμενος στο «χρυσό» διεθνές μίτινγκ κλειστού στίβου, στην πόλη Οστράβα τής Τσεχίας. Ο αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη, παρά το ότι ταξίδεψε στην Οστράβα ταλαιπωρημένος από κρυολόγημα, έκανε αρκετά καλή και καθαρή πρώτη κούρσα, στη δεύτερη ημιτελική σειρά, τερματίζοντας στην 3η θέση με 7.72. Με τον χρόνο αυτό ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2019 εξασφάλισε την πρόκρισή του για τον τελικό, ο οποίος διεξήχθη περίπου μιάμιση ώρα μετά.

Λίγο πριν από τις 19:00 ο Μίλαν Τράικοβιτς έτρεξε στον τελικό των 60μ. με εμπόδια, από τον όγδοο διάδρομο, τερματίζοντας στην 7η θέση με 7.67 και έδειξε πως βρίσκεται σε αρκετά καλή αγωνιστική κατάσταση. Παρά το ότι προέρχεται από την πολύ δύσκολη προετοιμασία στη Νότια Αφρική, έχοντας βαριά πόδια ακόμα, και είναι κρυολογημένος, κατάφερε να καταγράψει αρκετά καλό χρόνο για πρεμιέρα, πλησιάζοντας αρκετά το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν, που είναι 7.65, κάτι που αναμένεται να πετύχει στις επόμενες αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Συγχαρητήρια Μίλαν Milan Trajkovic Milan Trajkovic και Αντώνη Γιαννουλάκη, για την αρκετά καλή πρεμιέρα στη χρονιά. Καλή συνέχεια...».

 

 

 

 

 

 

 

Διαβαστε ακομη