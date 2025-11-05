Bild: «Η Ρεάλ πουλάει τον Βινίσιους το καλοκαίρι!»

Στην πόρτα της εξόδου της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να βρίσκεται ο Βινίσιους Τζούνιορ!

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει σε ρεπορτάζ της η «Bild», αναφέροντας πως η αντίδραση του Βραζιλιάνου επιθετικού στην αντικατάστασή του στο τελευταίο ντέρμπι των «μερένχες» με την Μπαρτσελόνα, αλλά και τα όσα ακολούθησαν με την διαμάχη του με τον Τσάμπι Αλόνσο, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Όπως επισημαίνεται δε στο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, παρότι υπήρξε μεταμέλεια από πλευράς του Βινίσιους Τζούνιορ, η Ρεάλ σκοπεύει να τον παραχωρήσει στην μεταγραφική περίοδο του προσεχούς καλοκαιριού, παρότι αυτός δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027…

Για να συμβεί δε αυτό, ενδεχομένως να μπει και ένα πλαφόν στις οικονομικές απαιτήσεις της «λευκής βασίλισσας» ως προς την παραχώρηση του 25χρονου άσου σε οποιαδήποτε ομάδα ενδιαφερθεί να τον κάνει δικό της, χωρίς να κατονομάζεται το ακριβές ποσό.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid have decided to sell 25-year-old Brazil forward Vinicius Jr next summer after his reaction to being substituted against Barcelona.



(Source: Bild ) pic.twitter.com/N3LPN5CXKh — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 5, 2025

