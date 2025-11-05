ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξύπνησε μετά από δέκα μέρες σε κώμα ο Πολονάρα και συνεχίζει να παλεύει για να νικήσει τον καρκίνο

Δημοσιευτηκε:

Ξύπνησε μετά από δέκα μέρες σε κώμα ο Πολονάρα και συνεχίζει να παλεύει για να νικήσει τον καρκίνο

Μια θρόμβωση μετά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών στην οποία υποβλήθηκε ο Ακίλε Πολονάρα τον έριξε σε κώμα για δέκα ημέρες, με τον 33χρονο να ξυπνάει την Τρίτη (04/11).

Δεν σταματάει να δίνει τη μάχη του προκειμένου να νικήσει τον καρκίνο ο Ακίλε Πολονάρα. Ο 33χρονος υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών από Αμερικανίδα που ήταν σε συμβατή σε ποσοστό 90%, όμως, μια θρόμβωση τον επηρέασε και έριξε τον Ιταλό σε κώμα για δέκα ημέρες με αποτέλεσμα να ξυπνήσει την Τρίτη (04/11), κάτι που ταλαιπώρησε ακόμη περισσότερο τον οργανισμό του.

Στο νοσοκομείο Σαντ Όρσολα οι γιατροί έδιναν ελάχιστες πιθανότητες για να τα καταφέρει, ωστόσο, ο μπασκετμπολίστας -παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε κώμα- ήταν εκτός κινδύνου και ο οργανισμός του κατάφερε να αντέξει.

Η μεταμόσχευση έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου και όλο αυτό το διάστημα ήταν δίπλα στον Πολονάρα η οικογένεια και οι φίλοι του.

Υπενθυμίζεται ότι σε μια αξιέπαινη κίνηση η Σάσαρι, προκειμένου να τον εμψυχώσει με όλο αυτό που περνάει του έδωσε συμβόλαιο και έχει τον Πολονάρα στο ρόστερ της για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

 

sportfm.gr

