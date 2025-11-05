Παίζουν... έδρα οι τρεις κυπριακές

Η Πετρολίνα ΑΕΚ δίνει τον τρίτο διαδοχικό της αγώνα στο «Κίτιον» και θέλει να τριτώσει το καλό, καθώς προέρχεται από τις νίκες κόντρα σε Αλιάγκα Πέτκιμσπορ και CSM Κορόνα. Απέναντί της, στον αγώνα που θα αρχίσει στις 19:00, θα έχει την Οραντέα, τη μοναδική ομάδα που την κέρδισε στη διάρκεια του α’ γύρου.

Την ίδια ώρα, στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας» ο Κεραυνός θέλει να πάρει το δεύτερο σερί ροζ φύλλο, μετά από τη νίκη επί της Πέλιστερ, υποδεχόμενος την Πριέβιντζα. Η ομάδα του Στροβόλου και ο αντίπαλός της, όπως και η Πέλιστερ, έχουν απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες στον δ’ όμιλο, ενώ η Τσεντεβίτα Τζούνιορ προηγείται με δυο νίκες σε τρία παιχνίδια.

Τέλος, η Ανόρθωση, επίσης στις 19:00, παίζει στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» απέναντι στην Μπάκεν Μπέαρς, κόντρα στην οποία είχε πανηγυρίσει την εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα του όγδοου ομίλου. Οι δυο ομάδες έχουν από μία νίκη σε τρεις αγώνες, ενώ Ζαραγόσα και Σαμπατέλι έχουν δυο ροζ φύλλα.