Παίζουν... έδρα οι τρεις κυπριακές

Παίζουν... έδρα οι τρεις κυπριακές

Εντός έδρας υποχρεώσεις έχουν την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, οι τρεις κυπριακές ομάδες που αγωνίζονται στους ομίλους του FIBA Europe Cup, Κεραυνός, Πετρολίνα ΑΕΚ και Ανόρθωση, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης με την οποία ξεκινάει ο β’ γύρος.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ δίνει τον τρίτο διαδοχικό της αγώνα στο «Κίτιον» και θέλει να τριτώσει το καλό, καθώς προέρχεται από τις νίκες κόντρα σε Αλιάγκα Πέτκιμσπορ και CSM Κορόνα. Απέναντί της, στον αγώνα που θα αρχίσει στις 19:00, θα έχει την Οραντέα, τη μοναδική ομάδα που την κέρδισε στη διάρκεια του α’ γύρου.

Την ίδια ώρα, στο στάδιο «Κώστας Παπαέλληνας» ο Κεραυνός θέλει να πάρει το δεύτερο σερί ροζ φύλλο, μετά από τη νίκη επί της Πέλιστερ, υποδεχόμενος την Πριέβιντζα. Η ομάδα του Στροβόλου και ο αντίπαλός της, όπως και η Πέλιστερ, έχουν απολογισμό μία νίκη και δύο ήττες στον δ’ όμιλο, ενώ η Τσεντεβίτα Τζούνιορ προηγείται με δυο νίκες σε τρία παιχνίδια.

Τέλος, η Ανόρθωση, επίσης στις 19:00, παίζει στο στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» απέναντι στην Μπάκεν Μπέαρς, κόντρα στην οποία είχε πανηγυρίσει την εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα του όγδοου ομίλου. Οι δυο ομάδες έχουν από μία νίκη σε τρεις αγώνες, ενώ Ζαραγόσα και Σαμπατέλι έχουν δυο ροζ φύλλα.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη