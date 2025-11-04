Ρεάλ Μαδρίτης και Αλεξάντερ-Άρνολντ στο μνημείο του Ζότα

Σπουδαία συνάντηση το βράδυ της Τρίτης στο Άνφιλντ! Η Λίβερπουλ φιλοξενεί στο σπίτι της τη «Βασίλισσα» της Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Δύο από τις πιο ιστορικές ομάδες του πλανήτη συγκρούονται στο χορτάρι σε μια συνάντηση που αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον.

Η αποστολή των Μαδριλένων βρίσκεται ήδη στο Λίβερπουλ. Το βράδυ της Δευτέρας μάλιστα, αντιπροσωπεία της Ρεάλ αποτελούμενη από τον προπονητή, Τσάμπι Αλόνσο και παίκτες πρώτης γραμμής βρέθηκαν στο μνημείο που έχει δημιουργήσει η Λίβερπουλ προς τιμήν του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα. Ανάμεσά τους και ο πρώην «Κόκκινος» και νυν παίκτης της «Βασίλισσας», Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Ο Βρετανόας αστέρας εμφανώς συγκινημένος βρέθηκε στο σημείο και άφησε στο πάτωμα κάποια από τα αντικείμενα που τον συνδέουν έντονα με τον Πορτογάλο.

Η συγκινητική κίνηση του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στο μνημείο του Ντιόγκο Ζότα

Μαζί με τα λουλούδια και ένα χειριστήριο playstation. Ένα κόκκινο χειριστήριο με τις αφιερώσεις των δύο ποδοσφαιριστών. Αυτή του Ζότα και αυτή του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ. Συγκλονιστική στιγμή έξω από το Άνφιλντ.

Trent Alexander-Arnold's message to Diogo Jota after returning to Liverpool ❤️ pic.twitter.com/6Svay6Q8vn — B/R Football (@brfootball) November 3, 2025

