ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χαλκίδα: Εμπλεκόμενος στη δολοφονία κατηγορούμενος για την επίθεση στον Λυγγερίδη σύμφωνα με την ΕΡΤ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χαλκίδα: Εμπλεκόμενος στη δολοφονία κατηγορούμενος για την επίθεση στον Λυγγερίδη σύμφωνα με την ΕΡΤ

Ενας από τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 23χρονου άνδρα στη Χαλκίδα ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές Αρχές.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας από τον θάνατο 23χρονου άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη νεαρού από διαφορετικές επιθέσεις με μαχαίρι που σημειώθηκαν στην πόλη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ρεπορτάζ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (3/11) στην οδό Ληλαντίων ομάδα νεαρών επιτέθηκε και μαχαίρωσε τον νεαρό, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Το θύμα μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αγροτικό όχημα στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας από τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης ταυτοποιήθηκε, καθώς πρόκειται για έναν 19χρονο που συμμετείχε στη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο το βόλεϊ στου Ρέντη.

Εως τώρα, έχουν συλληφθεί τρία άτομα, που είναι οπαδοί αθηναϊκής ομάδας και έχουν ταυτοποιηθεί οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι από την άλλη ομάδα. Έχουν προσαχθεί μέχρι στιγμής δύο οπαδοί που συμμετείχαν στη δολοφονία του 23χρονου.

Το χρονικό της συμπλοκής

Σημειώνεται πως γύρω στις 11 το βράδυ, μεταφέρθηκε από άγνωστα άτομα στο νοσοκομείο ένας 23χρονος ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι με αποτέλεσμα τον θάνατο του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ ατόμων νεαρής ηλικίας, τα οποία αναζητούνται από την Αστυνομία.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην πόλη της Εύβοιας, στην οδό Ληλαντίων, όταν ομάδα ατόμων - άγνωστου μέχρι στιγμής αριθμού - διαπληκτίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εμπλεκόμενους δέχθηκε μαχαιριά, η οποία - όπως αποδείχθηκε - υπήρξε μοιραία για τη ζωή του.

athletiko.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εθνική Ανδρών: Πρόγραμμα προπονήσεων και συνεντεύξεων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Χαλκινο μετάλλιο η Μαρεντάκη στο Grand Slam της Κίνας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Καρσέδο για Βιγιαρεάλ: «Πρέπει να έχουμε κατοχή, είμαστε ανταγωνιστικοί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ: Δεν είναι μόνο το VAR

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλαξε η ώρα του Εθνικός Λατσιών - Ομόνοια 29Μ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο UCL

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επίσημο με Σπανούλη!

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΛ: Τρέχουν για Παραλίμνι οι δύο

ΑΕΛ

|

Category image

Ο λόγος που ο Τσάμπι Αλόνσο δεν εμπιστεύεται τους «κατασκόπους» στο «Άνφιλντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαλκίδα: Εμπλεκόμενος στη δολοφονία κατηγορούμενος για την επίθεση στον Λυγγερίδη σύμφωνα με την ΕΡΤ

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς Μαρτίνς με ΑΠΟΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

«Μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη, ο Παυλίδης παραμένει στην 7η θέση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Παίδων Κ-17: Οι ομάδες που προκρίθηκαν, η κλήρωση και οι επόμενοι αγώνες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η άμεση αντίδραση και... τώρα Βιγιαρεάλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης και Αλεξάντερ-Άρνολντ στο μνημείο του Ζότα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη