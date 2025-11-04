Χαλκίδα: Εμπλεκόμενος στη δολοφονία κατηγορούμενος για την επίθεση στον Λυγγερίδη σύμφωνα με την ΕΡΤ

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας από τον θάνατο 23χρονου άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη νεαρού από διαφορετικές επιθέσεις με μαχαίρι που σημειώθηκαν στην πόλη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ρεπορτάζ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (3/11) στην οδό Ληλαντίων ομάδα νεαρών επιτέθηκε και μαχαίρωσε τον νεαρό, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Το θύμα μεταφέρθηκε με ιδιωτικό αγροτικό όχημα στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας από τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης ταυτοποιήθηκε, καθώς πρόκειται για έναν 19χρονο που συμμετείχε στη δολοφονική επίθεση που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2023 εναντίον του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο το βόλεϊ στου Ρέντη.

Εως τώρα, έχουν συλληφθεί τρία άτομα, που είναι οπαδοί αθηναϊκής ομάδας και έχουν ταυτοποιηθεί οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι από την άλλη ομάδα. Έχουν προσαχθεί μέχρι στιγμής δύο οπαδοί που συμμετείχαν στη δολοφονία του 23χρονου.

Το χρονικό της συμπλοκής

Σημειώνεται πως γύρω στις 11 το βράδυ, μεταφέρθηκε από άγνωστα άτομα στο νοσοκομείο ένας 23χρονος ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι με αποτέλεσμα τον θάνατο του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ ατόμων νεαρής ηλικίας, τα οποία αναζητούνται από την Αστυνομία.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην πόλη της Εύβοιας, στην οδό Ληλαντίων, όταν ομάδα ατόμων - άγνωστου μέχρι στιγμής αριθμού - διαπληκτίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους εμπλεκόμενους δέχθηκε μαχαιριά, η οποία - όπως αποδείχθηκε - υπήρξε μοιραία για τη ζωή του.

athletiko.gr