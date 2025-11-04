Εθνική Παίδων Κ-17: Οι ομάδες που προκρίθηκαν, η κλήρωση και οι επόμενοι αγώνες

Μετά την πρόκριση της ως πρώτη από τον 11ο όμιλο, η ομάδα μας θα αγωνιστεί στη Β' φάση οι αγώνες του οποίου θα γίνουν το Μάρτιο του 2026 και θα καθορίσουν τις επτά ομάδες που μαζί με τη διοργανώτρια Εσθονία θα αγωνιστούν στην τελική φάση του UEFA EURO U-17.

Στη Β' φάση θα συμμετάσχουν 28 ομάδες. Στην κλήρωση της 10ης Δεκεμβρίου, οι 28 ομάδες θα κληρωθούν σε επτά ομίλους και η πρώτη από κάθε όμιλο θα προκριθεί στην τελική φάση.

Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν προκριθεί μέχρι στιγμής:

Μαυροβούνιο, Ιταλία, Τσεχία, Β. Μακεδονία, Σουηδία, Σκωτία, Ισπανία, Δανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Ιρλανδία, Αυστρία, Γαλλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ελβετία, Κύπρος, Β. Ιρλανδία, Γερμανία, Πολωνία, Ισλανδία και Ελλάδα.

Εκκρεμούν οι αγώνες στον 7ο 8ο και 12ο όμιλο οι οποίοι θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες και θα προκύψουν οι τελευταίες έξι ομάδες της Β' φάσης.

Η τελική φάση θα γίνει στην Εσθονία από τις 25 του Μάη μέχρι τις 7 Ιουνίου 2025.