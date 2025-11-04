ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εθνική Παίδων Κ-17: Οι ομάδες που προκρίθηκαν, η κλήρωση και οι επόμενοι αγώνες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εθνική Παίδων Κ-17: Οι ομάδες που προκρίθηκαν, η κλήρωση και οι επόμενοι αγώνες

Στις 10 Δεκεμβρίου θα μάθει τους αντιπάλους της στη Β' φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 της UEFA η Εθνική μας ομάδα.

Μετά την πρόκριση της ως πρώτη από τον 11ο όμιλο, η ομάδα μας θα αγωνιστεί στη Β' φάση οι αγώνες του οποίου θα γίνουν το Μάρτιο του 2026 και θα καθορίσουν τις επτά ομάδες που μαζί με τη διοργανώτρια Εσθονία θα αγωνιστούν στην τελική φάση του UEFA EURO U-17.

Στη Β' φάση θα συμμετάσχουν 28 ομάδες. Στην κλήρωση της 10ης Δεκεμβρίου, οι 28 ομάδες θα κληρωθούν σε επτά ομίλους και η πρώτη από κάθε όμιλο θα προκριθεί στην τελική φάση. 

Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν  προκριθεί μέχρι στιγμής:

Μαυροβούνιο, Ιταλία, Τσεχία, Β. Μακεδονία, Σουηδία, Σκωτία, Ισπανία, Δανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Ιρλανδία, Αυστρία, Γαλλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ελβετία, Κύπρος, Β. Ιρλανδία, Γερμανία, Πολωνία, Ισλανδία και Ελλάδα. 

Εκκρεμούν οι αγώνες στον 7ο  8ο και 12ο όμιλο οι οποίοι θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες και θα προκύψουν οι τελευταίες έξι ομάδες της Β' φάσης. 

Η τελική φάση θα γίνει στην Εσθονία από τις 25 του Μάη μέχρι τις 7 Ιουνίου 2025. 

 

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μαξ Ντάουμαν, ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του Champions League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θέλει να κρατήσει ανοικτή την πόρτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κοίταξε νωρίς στον πάγκο και όλα άλλαξαν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Champions League: «Τρένο» η Άρσεναλ, ισοπαλία στη Νάπολι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντυπωσιακός Τζόκοβιτς - Νίκησε εύκολα στην πρεμιέρα του στην Αθήνα

Τένις

|

Category image

WTA Finals-Κυρίαρχη η Γκοφ, απέκλεισε την Παολίνι

Τένις

|

Category image

Απόδραση με πολλά κέρδη

ΑΕΚ

|

Category image

Με Ροντινέι δεξί μπακ και Ζέλσον εξτρέμ: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοΐζου με μαγική ενέργεια προσφέρει ασίστ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κατέρρευσε στην Τουρκία ο Πανιώνιος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΕΝΠ ανάμεσα στις 16 ομάδες της Ευρώπης χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Σεβόμαστε τη Πάφο, αλλά ήρθε η ώρα να πάρουμε τη νίκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρονάλντο: «Σύντομα θα αποσυρθώ, θα είναι δύσκολο, θα κλάψω, τίποτα δεν θα μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άμεσα στροφή με άλλα δεδομένα

ΑΕΛ

|

Category image

Τρομερό comeback των νέων του Ολυμπιακού και όρθιοι κόντρα στην Αϊντχόφεν!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη