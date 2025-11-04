ΑΕΛ: Τρέχουν για Παραλίμνι οι δύο

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Μαρτίνς περιμένει να δει την κατάσταση των Ζράντι και Μακρή. Αμφότεροι θα προσπαθήσουν να ανεβάσουν στροφές προκειμένου να τεθούν στη διάθεση του προπονητή τους για το ματς στο «Αλφαμέγα».

Μετά την ήττα από τη Πάφο εκτός έδρας, στην ΑΕΛ πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα πριν την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος που ακολουθεί.