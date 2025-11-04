ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΛ: Τρέχουν για Παραλίμνι οι δύο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΕΛ: Τρέχουν για Παραλίμνι οι δύο

Η ΑΕΛ στρέφει τη προσοχή της στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι με την ΕΝΠ - Επιτακτική η νίκη για την ομάδα της Λεμεσού

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Μαρτίνς περιμένει να δει την κατάσταση των Ζράντι και Μακρή. Αμφότεροι θα προσπαθήσουν να ανεβάσουν στροφές προκειμένου να τεθούν στη διάθεση του προπονητή τους για το ματς στο «Αλφαμέγα». 

Μετά την ήττα από τη Πάφο εκτός έδρας, στην ΑΕΛ πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα πριν την επόμενη διακοπή του πρωταθλήματος που ακολουθεί. 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εθνική Ανδρών: Πρόγραμμα προπονήσεων και συνεντεύξεων

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Χαλκινο μετάλλιο η Μαρεντάκη στο Grand Slam της Κίνας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Καρσέδο για Βιγιαρεάλ: «Πρέπει να έχουμε κατοχή, είμαστε ανταγωνιστικοί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ: Δεν είναι μόνο το VAR

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλαξε η ώρα του Εθνικός Λατσιών - Ομόνοια 29Μ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο UCL

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επίσημο με Σπανούλη!

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΛ: Τρέχουν για Παραλίμνι οι δύο

ΑΕΛ

|

Category image

Ο λόγος που ο Τσάμπι Αλόνσο δεν εμπιστεύεται τους «κατασκόπους» στο «Άνφιλντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαλκίδα: Εμπλεκόμενος στη δολοφονία κατηγορούμενος για την επίθεση στον Λυγγερίδη σύμφωνα με την ΕΡΤ

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς Μαρτίνς με ΑΠΟΕΛ!

ΑΕΛ

|

Category image

«Μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη, ο Παυλίδης παραμένει στην 7η θέση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Παίδων Κ-17: Οι ομάδες που προκρίθηκαν, η κλήρωση και οι επόμενοι αγώνες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η άμεση αντίδραση και... τώρα Βιγιαρεάλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης και Αλεξάντερ-Άρνολντ στο μνημείο του Ζότα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη