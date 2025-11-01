Εντός έδρας «υποχρεώσεις» για Παρί και Μονακό
Φαβορί για τη νίκη είναι η Παρί Σεν Ζερμέν στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Νις, για τη 11η αγωνιστική της Ligue 1, ενώ η Μονακό θα έχει πιο εύκολο έργο, καθώς θα φιλοξενήσει στο πριγκιπάτο την Παρί FC.
Μόνο εύκολη όμως δεν θα είναι η αποστολή της Μαρσέιγ στην έδρα της (προτελευταίας της βαθμολογίας) Οσέρ, ενώ η Λανς θα υποδεχθεί τη Λοριάν και η Λιόν θα δοκιμαστεί στην έδρα της Μπρεστ. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Ligue 1 και η βαθμολογία:
ΣΑΒΒΑΤΟ
Παρί Σεν Ζερμέν-Νις
Μονακό-Παρί FC
Οσέρ-Μαρσέιγ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ρεν-Στρασμπούρ
Λανς-Λοριάν
Τουλούζ-Χάβρη
Λιλ-Ανζέ
Ναντ-Μετς
Μπρεστ-Λιόν
sdna.gr