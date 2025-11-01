O πάθος για το τρίποντο απαιτεί μόχθο από τον ΑΠΟΕΛ

O AΠΟΕΛ φιλοξενεί απόψε (19:00) στο ΓΣΠ τον Εθνικό φιλοδοξώντας να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά τις δυο διαδοχικές ισοπαλίες με Ολυμπιακό (2-2) και ΑΕΚ (1-1).

Η ομάδα της Άχνας δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος αντίπαλος και το γεγονός ότι βρίσκεται εντός εξάδας μετά το πέρας των πρώτων οκτώ αγωνιστικών, τα λέει όλα. Εξάλλου, είναι νωπές οι μνήμες από τις τελευταίες δυο χρονιές κατά τις οποίες οι γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν μονάχα μία φορά τους Αχνιώτες.

Μετά το ευρύ 5-1 τον Οκτώβριο του 2023, στα επόμενα τρία συναπαντήματα των δυο ομάδων, το συγκρότημα της Λευκωσίας δεν μπόρεσε να πάρει το ζητούμενο. Μάλιστα, στον αγώνα του δεύτερου γύρου εκείνης της χρονιάς (2023-24) είχαν ηττηθεί στο Δασάκι με 2-1, τον Ιανουάριο του 2024. Έπειτα, στις αρχές της περσινής περιόδου (2024-25) ο Εθνικός έφυγε την 1η Σεπτέμβριου θριαμβευτής από το ΓΣΠ με νίκη 3-1, ενώ στο Δασάκι τον Δεκέμβριο οι δυο ομάδες έφεραν ισοπαλία 2-2.

Στα αγωνιστικά, ο Πάμπλο Γκαρσία δεν αναμένεται να χρησιμοποιήσει τον Μάγιερ, ώστε να τον προφυλάξει. Τη θέση του θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα ο Μέουρερ, με τον Μαρκίνιος να θέτει επίσης υποψηφιότητα. Ενδεχομένως αυτή να είναι και η μοναδική αλλαγή στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ.

Εάν επαληθευτεί αυτό, τότε στην ενδεκάδα θα βρίσκονται οι Περέιρα, Σταφυλίδης Λαΐφης, Μπρόρσον, Νανού, Τομάς, Ντάλσιο, Μέουρερ, Κόρμπου, Ρόσα και Σωτηρίου. Εκτός επιλογών είναι οι Μαϊόλι και Αμπάγκνια που επιστρέφουν σταδιακά στη δράση και αναμένεται σύντομα να επανέλθουν στη διάθεση του Ουρουγουανού προπονητή.