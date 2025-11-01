ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O πάθος για το τρίποντο απαιτεί μόχθο από τον ΑΠΟΕΛ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

O πάθος για το τρίποντο απαιτεί μόχθο από τον ΑΠΟΕΛ

Το έργο της ομάδας του Γκαρσία είναι δύσκολο και ας παίζει στο ΓΣΠ.

O AΠΟΕΛ φιλοξενεί απόψε (19:00) στο ΓΣΠ τον Εθνικό φιλοδοξώντας να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά τις δυο διαδοχικές ισοπαλίες με Ολυμπιακό (2-2) και ΑΕΚ (1-1).

Η ομάδα της Άχνας δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος αντίπαλος και το γεγονός ότι βρίσκεται εντός εξάδας μετά το πέρας των πρώτων οκτώ αγωνιστικών, τα λέει όλα. Εξάλλου, είναι νωπές οι μνήμες από τις τελευταίες δυο χρονιές κατά τις οποίες οι γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν μονάχα μία φορά τους Αχνιώτες.

Μετά το ευρύ 5-1 τον Οκτώβριο του 2023, στα επόμενα τρία συναπαντήματα των δυο ομάδων, το συγκρότημα της Λευκωσίας δεν μπόρεσε να πάρει το ζητούμενο. Μάλιστα, στον αγώνα του δεύτερου γύρου εκείνης της χρονιάς (2023-24) είχαν ηττηθεί στο Δασάκι με 2-1, τον Ιανουάριο του 2024. Έπειτα, στις αρχές της περσινής περιόδου (2024-25) ο Εθνικός έφυγε την 1η Σεπτέμβριου θριαμβευτής από το ΓΣΠ με νίκη 3-1, ενώ στο Δασάκι τον Δεκέμβριο οι δυο ομάδες έφεραν ισοπαλία 2-2.

Στα αγωνιστικά, ο Πάμπλο Γκαρσία δεν αναμένεται να χρησιμοποιήσει τον Μάγιερ, ώστε να τον προφυλάξει. Τη θέση του θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα ο Μέουρερ, με τον Μαρκίνιος να θέτει επίσης υποψηφιότητα. Ενδεχομένως αυτή να είναι και η μοναδική αλλαγή στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ.

Εάν επαληθευτεί αυτό, τότε στην ενδεκάδα θα βρίσκονται οι Περέιρα, Σταφυλίδης Λαΐφης, Μπρόρσον, Νανού, Τομάς, Ντάλσιο, Μέουρερ, Κόρμπου, Ρόσα και Σωτηρίου. Εκτός επιλογών είναι οι Μαϊόλι και Αμπάγκνια που επιστρέφουν σταδιακά στη δράση και αναμένεται σύντομα να επανέλθουν στη διάθεση του Ουρουγουανού προπονητή.

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Πάφος είναι εδώ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με προβλήματα η ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

O πάθος για το τρίποντο απαιτεί μόχθο από τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στην Cyprus League by Stoiximan

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Καμία ανησυχία, η ομάδα είναι πάνω από όλους» - Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

EUROLEAGUE

|

Category image

Συμπληρώνει έναν χρόνο στη Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ – «Ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντέρμπι Ολυμπιακού με Άρη στο Φάληρο, δοκιμασία στον Βόλο για Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Με αέρα... πρωτοπόρου για να τριτώσει το καλό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Premier League -10η αγωνιστική: Η ταλαιπωρημένη Λίβερπουλ απέναντι στην αναγεννημένη Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Cyprus League By Stoiximan, 9η αγωνιστική: Δράση σε τρία γήπεδα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το επικό βίντεο με τον viral οπαδό της Γιουνάιτεντ και τον κομμωτή του: «Τελικά θα κουρευτεί ή όχι;»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (1/11)

TV

|

Category image

Επιβίωσε μέσα από την άμυνα του ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανατροπή και εξάρα για την ΑΕΚ – Πρωταγωνιστές Ιακώβου και Παπασπύρου (Βαθμολογία)

Φούτσαλ

|

Category image

Διαβαστε ακομη