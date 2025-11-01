ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συμπληρώνει έναν χρόνο στη Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ – «Ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

Δημοσιευτηκε:

Ο Ρούμπεν Αμορίμ σήμερα συμπληρώνει έναν χρόνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κι όμως ο Ρούμπεν Αμορίμ σήμερα συμπληρώνει έναν χρόνο στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Πορτογάλος τεχνικός μάλιστα, μίλησε για την… επέτειο αυτή στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

«Είναι δύσκολο αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας μου», ήταν τα πρώτα λόγια του Πορτογάλου όταν του έγινε ερώτηση για το πώς καταφέρνει να είναι χαμογελαστός όταν γνωρίζει ότι υπάρχει τόση μεγάλη πίεση λόγω των αποτελεσμάτων της ομάδας.

«Γνωρίζω επίσης ότι πολλοί θα ήθελαν να με βλέπουν να έρχομαι εδώ και να εμφανίζομαι με ένα πρόσωπο θλιμμένο, αλλά εμένα μου αρέσει να κάνω το αντίθετο. Κάποιες φορές το σκέφτομαι αυτό, αλλά γενικότερα έχει να κάνει περισσότερο με το πώς θέλεις να βλέπεις τα πράγματα. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή δεν πρόκειται να αλλάξω αυτός που είμαι. Έτσι είμαι. Ετσι έχω μάθει να ζω τη ζωή μου και ξέρω πολύ καλά ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει. Τώρα είμαστε σε μια καλή στιγμή αλλά πάντα, έχω στη ζωή μου τη σκέψη και τη γνώση ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Προσπαθώ να έχω ισορροπία στη ζωή μου. Μπορείς να πεις ότι γελάω πολύ αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να πει κάποιος ότι πολλές φορές είμαι έτσι (σσ.. καλύπτει το πρόσωπό του με τα χέρια του) στον πάγκο», ανέφερε και κατέληξε…

«Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν στιγμές που ήταν πάρα πολύ δύσκολες και σκεφτόμουν ότι ίσως τελικά δεν είναι γραφτό, αλλά σήμερα αισθάνομαι το αντίθετο. Σήμερα αισθάνομαι και ξέρω ότι η απόφασή μου να έρθω στη Γιουνάιτεντ ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω λάβει ποτέ στη ζωή μου και θέλω ξεκάθαρα να είμαι εδώ», κατέληξε.

