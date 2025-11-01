Με προβλήματα η ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό

Η ΑΕΚ υποδέχεται αύριο τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League και κυνηγάει τη νίκη στο πρωτάθλημα, μετά τις ήττες και τις κακές εμφανίσεις, μετά τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.

Η προετοιμασία, όμως, για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πραγματοποιείται με προβλήματα, αφού υπάρχουν αρκετές και σημαντικές απουσίες στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Η πρώτη, γνωστή, απουσία αφορά την τιμωρία του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος θα εκτίσει την ποινή καρτών και δεν είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τους Αγρινιώτες. Εκτός, παράλληλα, είναι ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα.

Εκτός είναι και ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος υποβλήθηκε σε καθαρισμό στο γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για 4 με 6 εβδομάδες.

Από την πλευρά του, ο Ζίνι αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Νοεμβρίου, μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κάπως έτσι στην κορυφή της επίθεσης θα επιστρέψει ο Πιερό, ενώ πίσω του υπάρχει το ερώτημα ποιοι από τους Κοϊτά, Κουτέσα, Καλοσκάμη και Ζοάο Μάριο θα αγωνιστούν σε αυτό το ματς.

sport-fm.gr