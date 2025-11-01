ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με αέρα... πρωτοπόρου για να τριτώσει το καλό

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Με αέρα... πρωτοπόρου για να τριτώσει το καλό

Για πρώτη φορά φέτος η Ομόνοια πάει σε έναν αγώνα πρωταθλήματος με τον αέρα της πρωτοπόρου.

Και ανέβηκε στην κορυφή νικώντας την περσινή πρωταθλήτρια, εκστασιάζοντας τους φίλους της που είδαν στο ντέρμπι με την Πάφος FC να συνοδεύεται η νίκη και με πολύ καλή εμφάνιση. Με κεκτημένη λοιπόν ταχύτητα πάει απόψε (19:00) στο «Τάσος Μάρκου» για να παίξει με την ουραγό Ένωση. Και ναι μεν το τριφύλλι είναι το μεγάλο φαβορί, όμως θα πρέπει να παρουσιαστεί με σοβαρότητα και προσήλωση ώστε να μην πετάξει στα σκουπίδια μία σπουδαία νίκη, όπως αυτήν που πέτυχε επί της Πάφου. Τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς ιδρώτα και ο Μπεργκ έστειλε το μήνυμα στους παίκτες του.

Με το τρίτο διπλό στο πρωτάθλημα, εκτός από το γεγονός ότι θα συνεχίσει να κάνει... κουμάντο, θα αποκτήσει και αυτοπεποίθηση ενόψει και της νέας δοκιμασίας στο Conference όπου στην Ελβετία κόντρα στη Λωζάνη θα διεκδικήσει την πρώτη της νίκη στη League phase.  Την προσπάθεια για απόδραση θα στηρίξουν και 1.300 φίλοι της, όσα και τα ειστήρια που δόθηκαν από τη γηπεδούχο ομάδα.

Σκέψεις για αλλαγές

Όσο πιο νωρίς «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη, τόσο το καλύτερο για τον Χένινγκ Μπεργκ ώστε να κάνει διαχείριση του ρόστερ ενόψει των μαζεμένων υποχρεώσεων σε Κύπρο και Ευρώπη. Πάντως, δεν διαφοροποιήθηκε το ιατρικό δελτίο σε σχέση με το προηγούμενο ματς. Ο προπονητής των πρασίνων θα στερηθεί ξανά τους Κουλιμπαλί και Άιτινγκ οι οποίοι μετά τη νέα διακοπή θα μπορούν να βοηθήσουν. Το τεχνικό επιτελείο πιθανότατα να προβεί σε κάποιες διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα. Άλλωστε προηγήθηκε ματς τη Δευτέρα και θα ακολουθήσει και άλλο την Πέμπτη. Το κέντρο της άμυνας δεν θα αλλάξει (Αγκουζούλ-Παναγιώτου), ενώ δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν στο δεξί άκρο της άμυνας βρεθεί ο Ντιουνκού ώστε να πάρει ανάσες ο Μασούρας. Φανέλα βασικού ίσως δοθεί και στον Χατζηγιοβάνη αντί του Κούσουλου, με τον Τάνκοβιτς να μετατοπίζεται στη θέση επιτελικού μέσου και τον Εβάντρο να παίζει δίπλα στον Μάριτς. Στην ενδεκάδα θα βρίσκονται επίσης οι Σεμέδο και Μαέ.

 

Διαβαστε ακομη