Η Ομόνοια δέχτηκε το τελευταίο της γκολ στο Παραλίμνι πριν 7 χρόνια!

Η Ομόνοια αντιμετωπίζει απόψε (19:00) την ΕΝΠ εκτός έδρας θέλοντας να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα προκειμένου να παραμείνει στη κορυφή της βαθμολογίας.

Απέναντι στους «βυσσινί» η ομάδα του Μπεργκ είναι το απόλυτο φαβορί παρόλα αυτά θα πρέπει να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο.

Η αλήθεια είναι πως πάνε πολλά χρόνια για να επιστρέψει στην Λευκωσία η Ομόνοια χωρίς το τρίποντο. Πιο αναλυτικά, το τελευταίο της γκολ από την ΕΝΠ το δέχτηκε το 2018!

Συγκεκριμένα στις 23/12/2018 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της σεζόν 2018/2019, οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1. Έκτοτε ακολούθησαν 4 παιχνίδια μακριά από το ΓΣΠ με την Ομόνοια να τα κερδίζει όλα χώρις μάλιστα να δεχτεί γκολ.

Δείτε αναλυτικά:

2024-2025

ΕΝΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ 0-2

2022-2023

ΕΝΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ 0-3

2020-2021

ΕΝΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ 0-1

2019 - 2020

ΕΝΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ 0-2

2018-2019

ΕΝΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ 1-1

α.ψ