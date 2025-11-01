Η Ομόνοια δέχτηκε το τελευταίο της γκολ στο Παραλίμνι πριν 7 χρόνια!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι πράσινοι διατηρούν μία εξαιρετική παράδοση στο «Τάσος Μάρκου» με αντίπαλο την Ένωση Νέων Παραλιμνίου...
Η Ομόνοια αντιμετωπίζει απόψε (19:00) την ΕΝΠ εκτός έδρας θέλοντας να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα προκειμένου να παραμείνει στη κορυφή της βαθμολογίας.
Απέναντι στους «βυσσινί» η ομάδα του Μπεργκ είναι το απόλυτο φαβορί παρόλα αυτά θα πρέπει να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο.
Η αλήθεια είναι πως πάνε πολλά χρόνια για να επιστρέψει στην Λευκωσία η Ομόνοια χωρίς το τρίποντο. Πιο αναλυτικά, το τελευταίο της γκολ από την ΕΝΠ το δέχτηκε το 2018!
Συγκεκριμένα στις 23/12/2018 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της σεζόν 2018/2019, οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1. Έκτοτε ακολούθησαν 4 παιχνίδια μακριά από το ΓΣΠ με την Ομόνοια να τα κερδίζει όλα χώρις μάλιστα να δεχτεί γκολ.
Δείτε αναλυτικά:
2024-2025
ΕΝΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ 0-2
2022-2023
ΕΝΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ 0-3
2020-2021
ΕΝΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ 0-1
2019 - 2020
ΕΝΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ 0-2
2018-2019
ΕΝΠ - ΟΜΟΝΟΙΑ 1-1
α.ψ