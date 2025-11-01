Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στην Cyprus League by Stoiximan

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 9η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με την Stoiximan να προσφέρει πληθώρα επιλογών στους φίλους του ποδοσφαίρου και του στοιχήματος.

Η δράση ανοίγει στις 17:00 στο Αντώνης Παπαδόπουλος, όπου η Ομόνοια Αραδίππου υποδέχεται τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.37 στη νίκη της ομάδας του Μαρίνου Σατσιά, 3.15 στην ισοπαλία και 3.00 στη νίκη του συνόλου του Γιώργου Κωστή. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ στον αγώνα δίνεται στα 2.10, ενώ το over 8,5 κόρνερ αποτιμάται στα 2.05.

Στις 19:00, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο ΓΣΠ, όπου ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί τον Εθνικό Άχνας. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.33 για τη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία, 5.00 για την ισοπαλία και 8.75 για το διπλό της ομάδας της Άχνας. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες προσφέρεται στα 2.05, ενώ ο καταλογισμός πέναλτι πληρώνει 2.75.

Την ίδια ώρα, στο Τάσος Μάρκου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου αντιμετωπίζει την Ομόνοια Λευκωσίας. Η Stoiximan δίνει απόδοση 12.50 στη νίκη των γηπεδούχων, 5.00 στην ισοπαλία και 1.26 στη νίκη της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.45, ενώ η κόκκινη κάρτα στον αγώνα αποτιμάται στα 4.20

