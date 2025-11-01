Premier League -10η αγωνιστική: Η ταλαιπωρημένη Λίβερπουλ απέναντι στην αναγεννημένη Άστον Βίλα

Το αγγλικό πρωτάθλημα συνεχίζεται κανονικά και οι ομάδες της Premier League ρίχνονται στη μάχη για τη 10η στροφή του θεσμού.

Η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί στο Άνφιλντ την Άστον Βίλα, με τον Άρνε Σλοτ να στοχεύει επιτέλους σε μία καλή εμφάνιση που θα συνδυαστεί και με ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η σεζόν των «κόκκινων» ξαφνικά μοιάζει να καταρρέει. Από το ξεκίνημα της έδειχνε σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, επειδή όμως οι νίκες ερχόντουσαν, έστω και στις καθυστερήσεις, όλα κρυβόντουσαν κάτω από το χαλάκι. Πλέον στα τελευταία της επτά παιχνίδια μετράει έξι ήττες και μόλις μία νίκη και αυτή έγινε απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης για το Champions League (5-1).

Τελευταίο και σοκαριστικό αποτέλεσμα ήταν για το League Cup και τον διασυρμό από την Κρίσταλ Πάλας με 3-0, ακόμη και αν η Λίβερπουλ έπαιζε με τα δεύτερα της.

Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Ουνάι Έμερι μετά το στραβό και ανάποδο ξεκίνημα της δείχνει σιγά σιγά να βρίσκει τα πατήματα της και στα τελευταία της επτά παιχνίδια έχει το ακριβώς αντίθετο ρεκόρ, μία ήττα και έξι νίκες.

Για την ίδια αγωνιστική μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί η μονομαχία ανάμεσα σε Τότεναμ και Τσέλσι στο Λονδίνο, ενώ η Νότινχαμ Φόρεστ θα φιλοξενήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστική:

Σάββατο 01/11

Μπράιτον-Λιντς (17:00)

Μπέρνλι-Άρσεναλ (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ (17:00)

Φούλαμ-Γουλβς (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (17:00)

Τότεναμ-Τσέλσι (19:30)

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα (22:00)

Κυριακή 02/11

Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (18:30)

Δευτέρα 03/11

Σάντερλαντ-Έβερτον (22:00)

Η επόμενη (11η) αγωνιστική:

Σάββατο 08/11

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Έβερτον-Φούλαμ (17:00)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ (19:30)

Τσέλσι-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 09/11

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)

Μπρέντφορντ-Νιουκάστλ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)

Νοτιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)

