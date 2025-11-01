Η Premier League κατηγορεί την UEFA που «έσπασε» τη Boxing Day

Η Boxing Day ανέκαθεν αποτελούσε ιστορική μέρα για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για αρκετές δεκαετίες, η 26η Δεκεμβρίου, θεωρείται γιορτή του ποδοσφαίρου στο Νησί και περιλαμβάνει αρκετά παιχνίδια. Στη λογική αυτή, οι Άγγλοι την έχουν μετατρέψει σε... πανδαισία ποδοσφαίρου, βάζοντας αρκετά παιχνίδια στο πρόγραμμα, θέλοντας να δώσουν τη δυνατότητα σε οικογένειες να απολαύσουν την γιορτινή αυτή μέρα, παρέα με το πιο λαοφιλές άθλημα.

Τη φετινή σεζόν όμως, η Premier League, την μετέτρεψε σε μια απλή ημέρα, βάζοντας μόλις ένα παιχνίδι στο πρόγραμμα και συγκεκριμένα το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νιουκάστλ στις 26 Δεκεμβρίου, σπάζοντας έτσι μια θρυλική παράδοση. Οι υπόλοιποι εννέα αγώνες θα χωριστούν μεταξύ Σαββάτου 27 και Κυριακής 28.

Ετσι, η φετινή Boxing Day που πέφτει Παρασκευή, θα προσφέρει μόνο έναν από τους 10 αγώνες της ημέρας. Μια απόφαση, που είχε να κάνει με τις απαιτήσεις των τηλεοπτικών συμβολαίων, αφού οι αγγλικοί σύλλογοι πρέπει να παίζουν 33 Σαββατοκύριακα κάθε σεζόν, με μόνο πέντε ημερομηνίες δεσμευμένες για μεσοβδόμαδες υποχρεώσεις, αλλά η ανακοίνωση που εξέδωσε η Premier League θεωρεί την UEFA ως υπεύθυνη. Βλέπει την «επέκταση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων» ως τον λόγο για τον οποίο ελήφθη μια τέτοια απόφαση

Η διοργανώτρια αρχή κατέστησε σαφές, ότι «την επόμενη σεζόν θα υπάρξουν περισσότεροι αγώνες της Premier League την Boxing Day, καθώς η ημερομηνία πέφτει Σάββατο».

«Η Premier League επιθυμεί να αναγνωρίσει τις συνθήκες που οδήγησαν σε μείωση του αριθμού των αγώνων την Boxing Day αυτή τη σεζόν, η οποία επηρεάζει μια σημαντική παράδοση του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Υπάρχουν τώρα αρκετές προκλήσεις στον προγραμματισμό των αγώνων της Premier League που προέρχονται από την επέκταση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων, η οποία οδήγησε σε αναθεώρηση του εγχώριου ημερολογίου μας πριν από την περασμένη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στο Κύπελλο FA. Αυτό τελικά άφησε την Premier League ως διοργάνωση 33 Σαββατοκύριακων, λιγότερες από τις προηγούμενες σεζόν, παρά το γεγονός ότι ήταν μια διοργάνωση 380 αγώνων από το 1995.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και σύμφωνα με τη δέσμευσή μας προς τους συλλόγους, έχουν γίνει ειδικές ρυθμίσεις για να επιτραπεί περισσότερος χρόνος μεταξύ των αγώνων που θα διεξαχθούν κατά την εορταστική περίοδο. Αυτό θα επιτρέψει στους παίκτες να αναρρώσουν περισσότερο, με τις περιόδους ανάπαυσης μεταξύ των γύρων 18, 19 και 20 να αυξάνονται, ώστε να διασφαλιστεί ότι καμία ομάδα δεν θα παίξει εντός 60 ωρών από έναν άλλο αγώνα».

Αυτή είναι η φετινή Boxing Day στην Premier League

Παρασκευή, Δεκέμβριος 26, 2025

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νιούκαστλ

Σάββατο, Δεκέμβριος 27, 2025

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Σίτι

Άρσεναλ - Μπράιτον & Χόουβ Άλμπιον

Μπρέντφορντ - Μπόρνμουθ

Μπέρνλι - Έβερτον

Λίβερπουλ - Γουλβς

Γουέστ Χαμ - Φούλαμ

Τσέλσι - Άστον Βίλα

Κυριακή, Δεκέμβριος 28, 2025

Σάντερλαντ - Λιντς

Κρίσταλ Πάλας - Τότεναμ

