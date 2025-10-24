ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Conference: Στα ψηλότερα δώματα η ΑΕΚ, εκτός θέσεων πρόκρισης η Ομόνοια

Μία νίκη και μία ισοπαλία ήταν ο απολογισμός των δύο μας ομάδων στη 2η αγωνιστική της League phase του Conference League.

Η ΑΕΚ με το μεγάλο διπλό επί της Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο, έκανε το δύο στα δύο και είναι μία από τις έξι ομάδες που έχουν έξι βαθμούς. Οι κιτρινοπράσινοι βρίσκονται λοιπόν στην 1η θέση με... συγκάτοικους.

Από την άλλη, η Ομόνοια πήρε τον πρώτο της βαθμό, αν και οι προσδοκίες κόντρα στην Ντρίτα (1-1) ήταν μεγαλύτερες μιας και πρόκειται για μία ομάδα χαμηλότερης δυναμικότητας. Οι πράσινοι είναι στην 25η θέση της βαθμολογίας, ένα σκαλοπάτι κάτω τις θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση.

Όσον αφορά τη συνέχεια, την 3η αγωνιστική η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει στις 6 Νοεμβρίου την Αμπερντίν Σκωτίας (19:45) ενώ η Ομόνοια έχει ξανά εκτός έδρας υποχρέωση με αντίπαλο τη Λωζάνη Ελβετίας (22:00).

