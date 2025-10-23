Οι μεταδόσεις σήμερα (23/10)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 23/10
ΡΙΚ 1
22:00 Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ Λάρνακας
Cytavision 1
20:30 Φούτσαλ: Απόλλων - ΑΕΛ
Cytavision 2
15:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Basel
Cytavision 3
19:45 Ντρίτα - Ομόνοια
22:00 Λιλ - ΠΑΟΚ
Cytavision 4
19:45 ΑΕΚ Αθηνών - Αμπερντίν
22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο
Cytavision 5
19:45 Φέγενορντ - Παναθηναϊκός
22:00 Ρόμα - Βικτόρια Πλζεν
Cytavision 6
13:00 Τένις: ΑΤΡ 500 – Vienna
22:00 Θέλτα - Νις
Cytavision 7
19:45 Γκο Αχέντ Ινγκλς - Άστον Βίλα
22:00 Φράιμπουργκ - Ουτρέχτη
Cytavision 8
19:45 Ραπίντ Β. - Φιορεντίνα
22:00 Σέλτικ - Στουρμ Γκρατς
Novasports Prime
21:30 Mπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις
Novasports 4
21:05 Mπάσκετ: Χάποελ Τ.Α - Μονακό
Novasports 5
21:30 Mπάσκετ: Αρμάνι - Βαλένθια
Novasports 6
20:30 Mπάσκετ: Βιλερμπάν - Ντουμπάι
Novasports Start
19:30 Mπάσκετ: Αθηναϊκός - Γκορζόφ
22:00 Mπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Μπασκόνια