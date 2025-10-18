ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα (18/10)

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 18/10

Cytavision 1

10:00 Ομόνοια - Apollon Ladies (Γ)

19:00 Απόλλων - Ομόνοια Αρ.

Cytavision 2

15:30 ΜΕΑΠ - Νέα Σαλαμίνα

19:00 Ένωση - ΑΕΚ

Cytavision 3

14:30 Νότιγχαμ - Τσέλσι

17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Έβερτον

19:30 Φούλαμ - Άρσεναλ

Cytavision 4

17:00 Μπράιτον - Νιούκαστλ

19:00 Τορίνο - Νάπολι

21:45 Ρόμα - Ίντερ

Cytavision 5

16:30 Tένις: ATP 250 Brussels

18:30 Tένις: ATP 250 Brussels

Cytavision 6

11:30 Rally Central Europe / Stage 2

17:00 Λάρισα - Ολυμπιακός

20:00 F1: Grand Prix U.S. - Sprint

23:59 F1: Grand Prix U.S. - Qual.

Cytavision 8

13:00 Tένις: ATP 250 Almaty

17:15 Μπαρτσελόνα - Χιρόνα

19:30 Βιγιαρεάλ - Μπέτις

22:00 Ατλέτικο - Οσασούνα

Cablenet Sports 1

19:00 Ανόρθωση - Ακρίτας

Cablenet Sports 2

15:00 Ντανκέρκ - Μονπελιέ

18:00 Νις - Λιόν

20:00 Άνγκερς - Μονακό

22:05 Μαρσέιγ - Χάβρη

Cablenet Sports 3

19:45 Αϊντχόφεν - Γκόου Εχέντ Ιγκλς

22:00 Άγιαξ - Αζ Αλκμαάρ

Νovasports 3

16:30 Μάιντς - Λεβερκούζεν

19:30 Μπάγερν - Ντόρτμουντ

Νovasports 6

10:00 Tένις: WTA 500 Ningbo

16:30 Λειψία - Αμβούργο

Νοvasports Extra 1

16:30 Bόλφσμπουργκ - Στουτγκάρδη

Νοvasports Extra 2

16:30 Χάιντενχαϊμ - Βέρντερ

Νοvasports Extra 3

16:30 Kολωνία - Αουγκσμπούργκ

Νοvasports Prime

19:30 Aτρόμητος - Λεβαδιακός

Νοvasports Start

21:30 Mπόχουμ - Χέρτα

Διαβαστε ακομη