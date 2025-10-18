Οι μεταδόσεις σήμερα (18/10)
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 18/10
Cytavision 1
10:00 Ομόνοια - Apollon Ladies (Γ)
19:00 Απόλλων - Ομόνοια Αρ.
Cytavision 2
15:30 ΜΕΑΠ - Νέα Σαλαμίνα
19:00 Ένωση - ΑΕΚ
Cytavision 3
14:30 Νότιγχαμ - Τσέλσι
17:00 Μάντσεστερ Σίτι - Έβερτον
19:30 Φούλαμ - Άρσεναλ
Cytavision 4
17:00 Μπράιτον - Νιούκαστλ
19:00 Τορίνο - Νάπολι
21:45 Ρόμα - Ίντερ
Cytavision 5
16:30 Tένις: ATP 250 Brussels
18:30 Tένις: ATP 250 Brussels
Cytavision 6
11:30 Rally Central Europe / Stage 2
17:00 Λάρισα - Ολυμπιακός
20:00 F1: Grand Prix U.S. - Sprint
23:59 F1: Grand Prix U.S. - Qual.
Cytavision 8
13:00 Tένις: ATP 250 Almaty
17:15 Μπαρτσελόνα - Χιρόνα
19:30 Βιγιαρεάλ - Μπέτις
22:00 Ατλέτικο - Οσασούνα
Cablenet Sports 1
19:00 Ανόρθωση - Ακρίτας
Cablenet Sports 2
15:00 Ντανκέρκ - Μονπελιέ
18:00 Νις - Λιόν
20:00 Άνγκερς - Μονακό
22:05 Μαρσέιγ - Χάβρη
Cablenet Sports 3
19:45 Αϊντχόφεν - Γκόου Εχέντ Ιγκλς
22:00 Άγιαξ - Αζ Αλκμαάρ
Νovasports 3
16:30 Μάιντς - Λεβερκούζεν
19:30 Μπάγερν - Ντόρτμουντ
Νovasports 6
10:00 Tένις: WTA 500 Ningbo
16:30 Λειψία - Αμβούργο
Νοvasports Extra 1
16:30 Bόλφσμπουργκ - Στουτγκάρδη
Νοvasports Extra 2
16:30 Χάιντενχαϊμ - Βέρντερ
Νοvasports Extra 3
16:30 Kολωνία - Αουγκσμπούργκ
Νοvasports Prime
19:30 Aτρόμητος - Λεβαδιακός
Νοvasports Start
21:30 Mπόχουμ - Χέρτα