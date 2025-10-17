Φοβερή ανατροπή με... τετράποντο στο φινάλε και 3/3 για τον Διγενή

Με μιαν άκρως συναρπαστική αναμέτρηση άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής για την 1η φάση της ECOMMBX Basket League.

Ο Διγενής κέρδισε στο Λευκόθεο τον Αχιλλέα με 81-80, χάριν σε ένα… τετράποντο του Μιχάλη Καραγιάννη και ενώ νωρίτερα η ομάδα του Καϊμακλίου, είχε προηγηθεί και με 21 πόντους διαφορά, αλλά και με +11, λίγο μετά το 37`!

Στο ημίχρονο ο Αχιλλέας είχε προηγηθεί με 42-24, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας στην επανάληψη, ο Διγενής σημείωσε την 3η συνεχόμενη του νίκη και πλέον μετράει 3/3 ενώ ο Αχιλλέας μετράει πλέον 0/3…

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Punter (21 πόντοι – 24 βαθμοί).

Σε αργό ρυθμό κυμάνθηκε το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης, με τις δυνατές άμυνες και από τις δυο πλευρές, να είναι το κυρίαρχο στοιχείο.

Ειδικά ο Διγενής είχε δυστοκία στο εκτελεστικό κομμάτι και τη στιγμή που ο Αχιλλέας, εύρισκε περισσότερες λύσεις, με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, προηγήθηκε με 16-10.

Οι φιλοξενούμενοι βρίσκοντας λύσεις και στις αρχές της 2ης περιόδου, άνοιξαν τη διαφορά στο+14, όταν στο 12` ο πίνακας, έδειξε 24-10, με το συνολικό σερί του Αχιλλέα, να φθάνει στο 16-0, από το 10-8 του Διγενή νωρίτερα.

Στα επόμενα χρονικά σημεία, ο Αχιλλέας εξακολουθούσε να συντηρεί το προβάδισμα, χάριν κυρίως στην παραγωγικότητα του Pass και έτσι λίγο μετά το 16`, το αποτέλεσμα είχε φθάσει στο 37-17 (δηλαδή στο +20), πάντα για τους φιλοξενούμενους να προηγούνται, την ίδια στιγμή που ο Todd, είχε χρεωθεί με 4ο φάουλ για τους γηπεδούχους.

Με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου, ο Αχιλλέας προηγήθηκε με 42-24.

Στις αρχές της 3ης περιόδου η διαφορά είχε ανέβει στο +21 (49-28) για τον Αχιλλέα και παρότι ήταν ακόμη αρκετά νωρίς, η κατάσταση δυσκόλευε για το Διγενή που καλείτο να βρει τρόπο αντίδρασης και έτσι λίγο μετά με 7-1 σερί, μείωσε σε 49-36.

Στα επόμενα χρονικά σημεία, η διαφορά κυμαινόταν σταθερά γύρω στο +15, πάντα για τον Αχιλλέα, ο οποίος στο 25`, ήταν μπροστά με 54-39, αλλά στο 27`, ο Διγενής μείωσε σε 55-46, δηλαδή στο -9 και έτσι, η αναμέτρηση απέκτησε ενδιαφέρον!

Ωστόσο την ίδια στιγμή ο Διγενής έχανε τον Todd λόγω πέντε φάουλ.

Με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου, ο Διγενής μείωσε σε 60-55 και βέβαια ήταν με ενδιαφέρον που αναμενόταν η 4η περίοδος.

Με την έναρξη της, η διαφορά έπεσε στο καλάθι, όταν οι γηπεδούχοι προσπέρασαν με 63-62 και ενώ στην αρχή της 3ης περιόδου έχαναν με -21!

Στη συνέχεια όμως ο Αχιλλέας προσπέρασε με 68-63, μετά από 6-0 σερί και ενώ το χρονόμετρο έδειχνε το 35`.

Ο Διγενής είχε μείνει χωρίς πόντο για περισσότερα από τρία λεπτά, κάτι που εκμεταλλεύθηκαν οι του Αχιλλέα, που λίγο αργότερα προηγήθηκαν με 74-63.

Ωστόσο ακόμη τίποτα δεν είχε τελειώσει καθώς λίγο μετά το 39`, ο Διγενής μείωσε σε 75-73.

Με καλάθι του Cole ο Αχιλλέας προηγήθηκε με 78-74, στα 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και ο Διγενής έφθασε στην τελική ανατροπή με τρίποντο και φάουλ του νεαρού Μιχάλη Καραγιάννη, στα 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, για να κερδίσει με 81-80.

Δεκάλεπτα: 10-16, 24-42, 55-60, 81-80.

MAD Διγενής (Dragan Raca): Williams 26 (1), Punter 21 (3), Todd 5, Καραγιάννης 7 (2), Βασιλείου, Σιζόπουλος 6 (2), Κάσινος, Okekuoyen 15 (1), Bejjani 1, Γαβριήλ.

Αχιλλέας (Ευριπίδης Ανδρέου): Pass 28 (4), Μιλίνκοβιτς 7 (1), Andrews 8, Cole 10, Reynolds 16, Νεοφύτου 9, Ανδρέου 2, Κωνσταντίνου.