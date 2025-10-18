Premier League - 8η αγωνιστική: «Τιτανομαχία» ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το απόλυτο ντέρμπι

Το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη ξεκινάει ξανά, με την Premier League να επιφυλάσσει στους θαυμαστές της ένα σπουδαίο ντέρμπι από τα παλιά.

Το Άνφιλντ βάζει τα καλά του και ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία αναμέτρηση που έχει γράψει τη δική της ιστορία στα αγγλικά γήπεδα. Η Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για μία μονομαχία σπάνιας ομορφιάς.

Για την 8η στροφή του πρωταθλήματος οι «κόκκινοι» ψάχνουν αντίδραση μετά τα απανωτά αρνητικά αποτελέσματα εντός και εκτός των συνόρων.

Η Λίβερπουλ γνώρισε την πρώτη της ήττα στη σεζόν από την τρομερή Κρίσταλ Πάλας, με τους «αετούς» να την πληγώνουν με το ίδιο νόμισμα, δηλαδή με γκολ στις καθυστερήσεις (2-1). Ακολούθησε η απογοητευτική εμφάνιση στην Πόλη και η ήττα με 1-0 από τη Γαλατάσαραϊ. Ενώ στο ντέρμπι της περασμένης αγωνιστικής επί της Τσέλσι ακολούθησε ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα, με τον θρίαμβο των «μπλε» (2-1).

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ψάχνει αντίδραση και έχει μπροστά της μία εκπληκτική ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες και μάλιστα απέναντι σε έναν τόσο μισητό αντίπαλο.

Από τη δική της πλευρά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένει στην αστάθεια της, με τους «κόκκινους διαβόλους» στα τελευταία τους πέντε παιχνίδια να μετράνε μόλις τρεις νίκες και αυτές απέναντι στη νεοφώτιστη Μπέρνλι (3-2), την Τσέλσι που έπαιζε με 10 παίκτες σχεδόν από το ξεκίνημα του ματς (2-1) και με την επίσης νεοφώτιστη Σάντερλαντ (2-0).

Οι 3άρες από Μπρέντφορντ (3-1) και Μάντσεστερ Σίτι (3-0) πλήγωσε την ήδη εύθραυστη ψυχολογία της ομάδας, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να αναζητά απεγνωσμένα μία μεγάλη εμφάνιση για να μπορέσει να βγάλει ένα μέρος της αφόρητης πίεσης από πάνω του.

Για την ίδια αγωνιστική στην Αγγλία μεγάλο ενδιαφέρον έχει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Τσέλσι, ενώ η Άρσεναλ έχει μία δύσκολη έξοδο στην έδρα της Φούλαμ.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (14:30)

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Λιντς (17:00)

Μπράιτον-Νιουκάστλ (17:00)

Σάντερλαντ-Γουλβς (17:00)

Φούλαμ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα (16:00)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ (22:00)

Το πρόγραμμα της επόμενης (9ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 24/10

Λιντς-Γουέστ Χαμ (22:00)

Σάββατο 25/10

Τσέλσι-Σάντερλαντ (17:00)

Νιουκάστλ-Φούλαμ(17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (19:30)

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ (22:00)

Κυριακή 26/10

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Γουλβς-Μπέρνλι (16:00)

Έβερτον-Τότεναμ (18:30)

