Σλοτ: «Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες πρέπει να αντιδράσουμε»

Σλοτ: «Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ μιλώντας ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τόνισε ότι η ομάδα του πρέπει να βγάλει αντίδραση μετά τις τρεις σερί ήττες που είχε πριν την διακοπή για τις Εθνικές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα δεν λένε ψέματα. Αν χάσεις τρία συνεχόμενα παιχνίδια, πρέπει να είσαι καλύτερος. Πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό. Τα τρία που χάσαμε ήταν με πολύ μικρή διαφορά. Αλλά λέω συνέχεια ότι δεν πρέπει να εξαρτόμαστε από αυτά τα περιθώρια… χρόνου που έχουμε.

Ξέρω πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το παιχνίδι – ίσως αυτό που έχει παρακολουθήσει περισσότερο όλος ο κόσμος. Είναι ένα παιχνίδι όπου πρέπει να είμαστε στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Η Γιουνάιτεντ είχε ένα καλύτερο ξεκίνημα από ό,τι υποδηλώνει ο βαθμολογικός πίνακας.

Δεν έχει σημασία με ποιον θα παίξουμε στη συνέχεια. Αν έχεις χάσει τρία συνεχόμενα παιχνίδια και φοράς τη φανέλα της Λίβερπουλ, είναι ότι αντιδράς. Οι παίκτες δίνουν τα πάντα από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο.

sdna.gr 

 

