Ποια Κρίσταλ Πάλας; Ένωση...

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ δεν πρόκειται να προφυλάξει κάποιον ποδοσφαιριστή ενόψει Κρίσταλ Πάλας και θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει στην αποψινή αναμέτρηση με μοναδικό στόχο το τρίποντο. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα θεωρηθεί αποτυχία για την ΑΕΚ, η οποία ήδη προέρχεται από αποτυχημένο αποτέλεσμα και συγκεκριμένα από την εντός έδρας ήττα από την Πάφος FC.

Οι κιτρινοπράσινοι δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να παρασυρθούν από τη βαθμολογική θέση του αντιπάλου τους, ούτε από το γεγονός ότι ακόμα είναι χωρίς νίκη, σκοράροντας μόλις ένα γκολ σ’ έξι παιχνίδια. Μετά την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, θεωρείται σίγουρο ότι η ΕΝΠ θα παρουσιαστεί με διαφορετική ψυχολογία. Για αυτό και το παιχνίδι απαιτεί προσοχή και σοβαρότητα εκ μέρους της ΑΕΚ, η οποία ναι μεν είναι το φαβορί αλλά αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού, εκτός των μόνιμα απόντων το τελευταίο διάστημα, Γκαρσία και Καμπρέρα. Η λογική λέει ότι η ΑΕΚ, εκτός απροόπτου, θα ξεκινήσει με τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ναλί, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Ρόντεν ή Πονς, Τσακόν, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς. Στην αποστολή θα βρίσκεται και ο Ανγκιέλσκι.

194 ματς στην «Αρένα»

Χθες (17/10) συμπληρώθηκαν εννέα χρόνια από τα εγκαίνια του «ΑΕΚ Αρένα». Στις 17 Οκτωβρίου 2016 η ΑΕΚ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο νέο της γήπεδο-στολίδι, σε μια ιστορική βραδιά όπου συνέτριψε 4-0 τον Άρη, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της σεζόν 2016-2017. Το πρώτο γκολ στην «Αρένα» σημείωσε ο Χόρχε Λαρένα. Σ’ αυτά τα εννέα χρόνια η ΑΕΚ έδωσε στην έδρα της 194 επίσημους αγώνες (πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρώπη), έχοντας 121 νίκες, 45 ισοπαλίες και 28 ήττες.