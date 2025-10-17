Πράσινη μαγεία στην Πόλη!

O Παναθηναϊκός που… τρομάζει! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε την καλύτερή της εμφάνιση στη φετινή σεζόν και σάρωσε με σκορ 95-81 την Αναντολού Εφές στο «Basketball Development Center» της Κωνσταντινούπολης, ανεβαίνοντας στο 4-1 μετά από πέντε αγωνιστικές και φεύγοντας με «διπλό» από μία πάρα πολύ δύσκολη έδρα!

Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα, οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στο παρκέ, δείχνοντας για πρώτη φορά εξαιρετική εικόνα και στις δύο πλευρές του παρκέ, με την άμυνα να… μασάει σίδερα στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Από την άλλη, η Εφές όχι μόνο προβλημάτισε χάνοντας με κάτω τα χέρια, αλλά είδε τον Γιώργο Παπαγιάννη να αποχωρεί και ανησυχεί για πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Πολλοί οι πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού, με κορυφαίο τον Τζέντι Όσμαν, που έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ευρωλίγκα, σημειώνοντας 29 πόντους στην έδρα της πρώην ομάδας του, με 6/10 τρίποντα και 30 βαθμούς αξιολόγησης! Εκπληκτική εμφάνιση από τον «μαέστρο» Κώστα Σλούκα, που έδωσε 12 ασίστ, πλησιάζοντας το ατομικό του ρεκόρ (13 τελικές πάσες).

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του ματς ήρθε από τον Οσμάνι, με τον Σλούκα να ισοφαρίζει γρήγορα σε 2-2. Ο Όσμαν μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Γιούρτσεβεν έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό με λέι απ (2-4), με τον Οσμάνι να ισοφαρίζει σε 4-4 με δύο βολές. Ο Παπαγιάννης και ο Γιούρτσεβεν αντάλλαξαν καλάθια (6-6), με τον Έλληνα σέντερ και τον Λάρκιν να γράφουν το 10-6 με εύκολους πόντους. Οι «πράσινοι» βρήκαν λύσεις με συνεχόμενους πόντους από τον Γιούρτσεβεν, ισοφαρίζοντας σε 12-12. Ο Λάρκιν έδωσε νέο προβάδισμα στην Εφές με τρίποντο (15-12), με τους Λόιντ και Χολμς να σκοράρουν για το 17-14. Ο Αμερικανός σέντερ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και κέρδισε βολές (18-16), ενώ ο Σλούκας έβαλε τρίποντο για το 18-19. Ο Όσμαν απάντησε με γκολ φάουλ στο κάρφωμα του Τζόουνς (21-22), διαμορφώνοντας το σκορ δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με κλέψιμο του Καλαϊτζάκη και εύστοχο σουτ του Ναν για το 21-24. Ο Έλληνας φόργουορντ έκλεψε ξανά την μπάλα και πέτυχε γκολ φάουλ (21-27), πριν δώσει ασίστ στον Όσμαν για τρίποντο που έγραψε το 23-30. Η Εφές μείωσε με συνεχόμενους πόντους του Λόιντ (26-30), με τον Σορτς να παίρνει τρεις βολές και να βάζει τις δύο για το 26-32. Ο Χουάντσο και ο Γιούρτσεβεν σκόραραν από κοντά, με τον Βάιλερ-Μπαμπ να μειώνει σε 32-36 με δύσκολο τρίποντο. Ο Γιούρτσεβεν συνέχισε το καλό του παιχνίδι και πέτυχε τέσσερις συνεχόμενους πόντους (32-40), με τον Λάρκιν να δίνει λύση με τρίποντο για το 35-40. Ο Τούρκος σέντερ των «πράσινων» έβαλε γκολ φάουλ με δύσκολη προσπάθεια (37-43), όμως ένα τρίποντο του Μπομπουά έφερε την Εφές στον πόντο πριν την ανάπαυλα (42-43).

Στο δεύτερο μέρος, ο Όσμαν έβαλε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο και έγραψε το 44-46, λίγο μετά το πρώτο προβάδισμα της Εφές μετά από ώρα. Ο Χουάντσο ακολούθησε με δικό του μετά από δημιουργία του Σλούκα (44-49), με τον Σμιτς να ευστοχεί από κοντά για το 46-49. Ο Λετονός μείωσε ακόμη περισσότερο με τρίποντο από την κορυφή (49-51), με τον Χολμς να ευστοχεί σε δύσκολη προσπάθεια για το 49-53. Μετά από λέι απ του Γκραντ, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +6, εξαναγκάζοντας τον Κοκόσκοφ σε τάιμ άουτ (49-55). Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε έτοιμο κάρφωμα στον Χουάντσο (49-57), με τον Σουάιντερ να δίνει λύση με τρίποντο για το 52-57. Ο Όσμαν του απάντησε αμέσως (52-60), με τους Ερνανγκόμεθ και Χολμς να εκτοξεύουν τη διαφορά στο 52-65. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους «πράσινους» να προηγούνται 52-69.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Όσμαν έβαλε τρίποντο που ανέβασε τη διαφορά στους 20 πόντους (52-72). Ο Λόιντ πέτυχε γκολ φάουλ (55-73), με τον Ντοζίερ να ευστοχεί σε τρίποντο από τη γωνία και τον Λάρκιν να κάνει το ίδιο από την άλλη πλευρά για το 61-73. Ο Γκραντ έδωσε σημαντική λύση με τρίποντο (61-76), με τον Λάρκιν να μειώνει με λέι απ σε 63-76. Ο Σμιτς κέρδισε φάουλ και έβαλε μία βολή (64-76), με τον Σορτς να ευστοχεί από μέση απόσταση σε 64-78. Ο Όσμαν με τρίποντο και ο Ναν με σουτ μέσης απόστασης ανέβασαν και πάλι τη διαφορά (66-83), με τον Λόιντ να μειώνει με μακρινό σουτ σε 69-83. Ο Γκραντ και ο Όσμαν διατήρησαν ψηλά τη διαφορά (71-87), με την Εφές να μην έχει τον απαραίτητο χρόνο να επιστρέψει και τον Παναθηναϊκό να παίρνει τεράστια νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-95.

Πηγή: sport-fm.gr