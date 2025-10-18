Τα διλήμματα του Νίκολιτς πριν το ντέρμπι ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το ντέρμπι κορυφής με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο (Κυριακή, 19/10) στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει πλέον όλους τους διεθνείς στη διάθεσή του, με εξαίρεση τους τραυματίες Ζίνι και Περέιρα, όμως εξακολουθεί να έχει δύο μεγάλα διλήμματα για την τελική ενδεκάδα.

Το πρώτο και πιο σημαντικό ζήτημα αφορά το κέντρο της άμυνας. Ο Αρόλντ Μουκουντί συνεχίζει να δίνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι, μετά τον τραυματισμό του στο ματς με την Κηφισιά. Ο Καμερουνέζος στόπερ δοκιμάστηκε στο ατομικό πρόγραμμα και η συμμετοχή του θα κριθεί κυριολεκτικά στην τελευταία προπόνηση.

Αν δεν καταφέρει να αγωνιστεί, τότε τη θέση του στο αρχικό σχήμα αναμένεται να πάρει ο Χρυσόπουλος.

Το δεύτερο δίλημμα του Νίκολιτς έχει να κάνει με τη διάταξη στη μεσαία γραμμή. Ο Σέρβος τεχνικός σκέφτεται αν θα διατηρήσει την τριάδα στον άξονα με τον Ορμπελίν Πινέδα σε πιο ελεύθερο ρόλο.

Ο Πινέδα επέστρεψε στις προπονήσεις μαζί με τον Φρανζί Πιερό, οι οποίοι είχαν υποχρεώσεις με το Μεξικό και την Αϊτή αντίστοιχα. Και οι δύο προπονήθηκαν κανονικά στα Σπάτα, με τον Νίκολιτς να αξιολογεί την κατάστασή τους ώστε να αποφασίσει αν θα ξεκινήσουν βασικοί.

