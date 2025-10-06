ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καλοκαίρι δύσκολο, φθινόπωρο... απογείωσης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Ο ΑΠΟΕΛ δεν διαλύει μόνο τις αμφιβολίες που δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι σχετικά με το αν θα δημιουργήσει μια δυνατή ομάδα, ένεκα των οικονομικών δυσκολιών, αλλά αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι, σε αυτές τις έξι αγωνιστικές της Cyprus League by Stoiximan, ότι θα είναι από τους κύριους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος. Με συντονισμένες κινήσεις, οι ιθύνοντες του συλλόγου φρόντισαν να ενισχύσουν την ομάδα με ποδοσφαιριστές ποιότητας, ενώ, από τα μέχρι στιγμής δείγματα, φαίνεται ότι επέλεξαν τον κατάλληλο άνθρωπο για να δημιουργήσει ένα δυνατό σύνολο, που χαρακτηρίζεται από ζωντάνια, ένταση, ταχύτητα, αυτοματισμούς και συνοχή στις γραμμές του.

Μέσω της αγωνιστικής συμπεριφοράς των γαλαζοκιτρίνων βγαίνει και ένα άλλο συμπέρασμα για τα χαρίσματα του Πάμπλο Γκαρσία. Ότι πρόκειται για έναν προπονητή που είναι λάτρης της πειθαρχίας. Αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο στις δηλώσεις του Ουρουγουανού προπονητή αλλά και στο πώς λειτουργούν οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο.

Σε αυτές τις έξι αγωνιστικές, ο ΑΠΟΕΛ πείθει και τον πιο δύσπιστο φίλο του ότι το καλοκαίρι τέθηκε σε εφαρμογή ένα συγκεκριμένο και πολύ μελετημένο πλάνο για την ενίσχυση της ομάδας και ότι δημιουργήθηκε ένα σύνολο ικανό να επανέλθει στην κορυφή του πρωταθλήματος. Βεβαίως, ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος, εξάλλου βρισκόμαστε στην αρχή της χρονιάς, όμως οι μέχρι σήμερα επιτυχίες και εμφανίσεις γεννούν αναμφίβολα προσδοκίες και προοπτικές.

Οι πέντε νίκες, το γεγονός ότι από τα έξι παιχνίδια η ομάδα… αρνήθηκε να δεχθεί γκολ στα τέσσερα, ο συντελεστής τερμάτων (14-2), ο πλουραλισμός στο σκοράρισμα (είναι ενδεικτικό ότι σκόραραν εννέα διαφορετικοί ποδοσφαιριστές μέχρι τώρα), σε συνδυασμό με τη γενικότερη παρουσία των γαλαζοκιτρίνων, αποδεικνύουν αφενός τη σπουδαία δουλειά που γίνεται από τον Γκαρσία και αφετέρου ότι ο ΑΠΟΕΛ θα είναι ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών υποχρεώσεων έρχεται σε μία περίοδο που ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ωστόσο, πάντα ένα… διάλειμμα δίνει την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να πάρουν ανάσες και στον προπονητή να δουλέψει σε τομείς που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Επιπλέον, ο Γκαρσία στοχεύει στη διεύρυνση των καλών διαστημάτων της ομάδας, στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας στο γήπεδο και στη διαρκή ετοιμότητα όλων των ποδοσφαιριστών, είτε ξεκινούν βασικοί είτε έρχονται από τον πάγκο.

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, ο ΑΠΟΕΛ θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ (19/10, 19:00), προτού πάει στη Λάρνακα και την «Αρένα» (27/10, 19:00) για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

