Οι μεταδόσεις σήμερα (28/8)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 28/8
Αlpha Κύπρου
18:00 Eυρωμπάσκετ: Βοσνία και Ερζεγοβίνη - Κύπρος
21:15 Eυρωμπάσκετ: Ελλάδα - Ιταλία
Cytavision 1
19:00 Ομόνοια - Βόλφσμπεργκερ
Novasports 4
15:00 Eυρωμπάσκετ: Iσραήλ - Ισλανία
18:00 Eυρωμπάσκετ: Βέλγιο - Γαλλία
21:30 Eυρωμπάσκετ: Σλοβενία - Πολωνία
Novasports Start
15:00 Eυρωμπάσκετ: Γεωργία - Ισπανία
Cablenet Sports 2
20:00 Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός
Cablenet Sports 3
21:00 ΑΕΚ Αθ. - Άντερλεχτ