Tο τηλεοπτικό μενού της ημέρας (27/8)
Cytavision 1
15:30 Futsal: ΑΕΛ - Χόρινγκ
19:30 ΑΕΚ - Μπραν
Cytavision 2
17:00 Champions League (Γ): Απόλλων Ladies - Γιανγκ Μπόις
21:30 Champions League (Γ): Φορτούνα - Χιμπέρνιαν
Cytavision 3
22:00 Μπενφίκα - Φενέρμπαχτσε
Cytavision 4
22:00 Κλαμπ Μπριζ - Ρέιντζερς
Cytavision 5
22:00 Κοπεγχάγη - Βασιλεία
Cytavision 6
19:45 Καραμπάχ - Φερεντσβάρος
Cytavision 7
21:45 Βέεν Βισμπάντεν Μπάγερν
Novasports 4
13:30 Eυρωμπάσκετ: Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία
16:30 Ευρωμπάσκετ: Μαυροβούνιο - Γερμανία
20:30 Ευρωμπάσκετ: Σουηδία - Φινλανδία
Novasports Start
14:45 Ευρωμπάσκετ: Τσεχία - Πορτογαλία
18:00 Eυρωμπάσκετ: Λετονία - Τουρκία
21:15 Eυρωμπάσκετ: Σερβία - Εσθονία