Χαρούμενος για το αποτέλεσμα δήλωσε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Νίκος Παπαδόπουλος, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Krasava ENY.

Aναλυτικά: Μια ακόμη σημαντική νίκη, δύσκολη. Στο πρώτο μέρος που ήταν και το καλύτερο μας, είχαμε αρκετά καλές στιγμές. Όσο δεν έμπαινε το δεύτερο, κρατούσαμε τον αντίπαλο στο παιχνίδι κι αυτό φέρνει μια πίεση. Ο αντίπαλος αντιστάθηκε, αυτό δείχνει πως το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Δεν απειληθήκαμε. Μας έλειψε το γκολ, το καθαρό μυαλό. Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι άλλο ένα βήμα για την κορυφή.