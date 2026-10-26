Χρυσή Μπάλα: Ιστορικός Γιαμάλ, για τρίτη σερί χρονιά κορυφαίος νέος παίκτης

Ο Λαμίν Γιαμάλ κατέκτησε για τρίτη διαδοχική χρονιά το Kopa Trophy, το βραβείο που απονέμεται στον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή της χρονιάς στο πλαίσιο της τελετής της Χρυσής Μπάλας, γράφοντας ιστορία με τη νέα του διάκριση.

Ο 19χρονος αστέρας της Μπαρτσελόνα είχε κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο τόσο το 2024 όσο και το 2025, καταφέρνοντας πλέον να προσθέσει ακόμη μία σημαντική ατομική διάκριση στη συλλογή του.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Γιαμάλ γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά το Kopa Trophy τρεις φορές, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην κατηγορία των νεαρών παικτών του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2024 ✅ 2025 ✅ 2026 The Spanish wonderboy is unstoppable. #ballondor with @adidasUK https://t.co/06xA9tnaS2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

sport-fm.gr