Χρυσή Μπάλα: Η Βίκι Λόπεθ back-to-back καλύτερη νεαρή παίκτρια της χρονιάς

Η Βίκι Λόπεθ κατάφερε να αποσπάσει τον τίτλο της καλύτερης νεαρής παίκτριας της χρονιάς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με την 20χρονη μεσοεπιθετικό της Μπαρτσελόνα να παραλαμβάνει το δεύτερο βραβείο της στην τελετή της απονομής της Χρυσής Μπάλας που διεξάγεται φέτος στο Λονδίνο.

Μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ, η νεαρή Ισπανίδα αποτελεί ένα «διαμάντι» για τους Μπλαουγκράνα, καθώς την περασμένη χρονιά κατάφερε να είναι η κορυφαία έφηβη στα 5 μεγάλα πρωταθλήματα, έχοντας μάλιστα τα περισσότερα γκολ (10) και τις περισσότερες ασίστ (9).

Η ίδια είναι και βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας των Ισπανών, ενώ το 2022 είχε οδηγήσει τη Ρόχα στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17.

Επιπλέον, είναι η νεαρότερη που έχει σκοράρει σε clasico στην ιστορία της Μπάρτσα.

gazzetta.gr