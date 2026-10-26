Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος προπονητής της χρονιάς ο Ντε Λα Φουέντε

Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο κορυφαίος προπονητής για το 2026! Ο Ισπανός τεχνικός μάζεψε τις περισσότερους ψήφους απέναντι σε Ουνάι Έμερι, Μικέλ Αρτέτα, Λουίς Ενρίκε και Βενσάν Κομπανί, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί ως ο κορυφαίος των πάγκων για την περσινή σεζόν.

Ο Ντε Λα Φουέντε, άλλωστε, ήταν ο αρχιτέκτονας πίσω από την τρομερή Ισπανία που εμφανίστηκε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, η οποία πήγε μέχρι το τέλος της διαδρομής και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στον τελικό της Αργεντινής.

Ήταν η δεύτερη κατάκτηση Μουντιάλ για τη Ρόχα, η οποία υπό τις οδηγίες του Λουίς Ντε Λα Φουέντε πήρε επίσης και το Euro το 2024.

LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/asoNfyDyM7 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

gazzetta.gr