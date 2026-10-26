ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χρυσή Μπάλα: Ο Πέρε Ρομέου της Μπαρτσελόνα προπονητής της χρονιάς στις γυναίκες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο κόουτς της Μπαρτσελόνα, Πέρε Ρομέου, πέτυχε τη σπουδαιότερη διάκριση της καριέρας του παραλαμβάνοντας το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στις γυναίκες, στην τελετή της Χρυσής Μπάλας.

Το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στην κατηγορία των γυναικών πήγε φέτος για πρώτη φορά στα χέρια του Πέρε Ρομέου, με τον τεχνικό της Μπαρτσελόνα να σαρώνει στην ψηφοφορία μετά την άρτια σεζόν που πραγματοποίησε μαζί με τις παίκτριές του.

Ο ίδιος πέρυσι κατέκτησε και τους 4 διαθέσιμους τίτλους, δηλαδή Women's Champions League, πρωτάθλημα στην Ισπανία, Κύπελλο, αλλά και Super Cup κι έβαλε το όνομά του στα βιβλία της ιστορίας της ομάδας μιάς και είναι ο πρώτος που κερδίζει τον τίτλο αυτό για τους Μπλαουγκράνα.

Ανέλαβε τα καθήκοντά του το καλοκαίρι του 2024 αντικαθιστώντας τον Ζόναταν Χιράλδες κι έκτοτε οδήγησε την Μπάρτσα σε μεγάλες επιτυχίες τόσο εντός όσο και εκτός των ισπανικών συνόρων, κάτι το οποίο εξαργυρώθηκε με το βραβείο που παρέλαβε σήμερα στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου ο Χάρι Κέιν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Για τρίτη φορά νικήτρια η Αλεξία Πουτέγιας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίοι επιθετικοί Κέιν και Κοράλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Η Μπαρτσελόνα κορυφαία ομάδα στις γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαία ομάδα της χρονιάς η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Στα χέρια του Σάκα το Socrates Award για το κοινωνικό του πρόσωπο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς ο Ουνάι Σιμόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Ο Πέρε Ρομέου της Μπαρτσελόνα προπονητής της χρονιάς στις γυναίκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος προπονητής της χρονιάς ο Ντε Λα Φουέντε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Η Βίκι Λόπεθ back-to-back καλύτερη νεαρή παίκτρια της χρονιάς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρυσή Μπάλα: Ιστορικός Γιαμάλ, για τρίτη σερί χρονιά κορυφαίος νέος παίκτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ζότα Σίλβα πλησίασε αλλά δεν έσπασε το ρεκόρ του Οφορίκουε

Super League

|

Category image

Δικηγόρος Κορομηλά: «Δύο καταθέσεις οδήγησαν σε τέσσερις προφυλακίσεις - Μη αναστρέψιμη η ζημιά που του κάνουν»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δικηγόρος Τσαρούχα: «Κατασχέθηκαν οι επετειακές φανέλες συγκεκριμένης ομάδας από το σπίτι της και αυτό με προβληματίζει»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τσιτσιπάς: «Πλέον είμαι πιο πειθαρχημένος»

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη