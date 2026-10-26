Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς ο Ουνάι Σιμόν

Ουνάι Σιμόν, ο κορυφαίος «άσος» στον κόσμο! Ο γκολκίπερ της Αθλέτικ Μπιλμπάο κατάκτησε το καλοκαίρι το Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Ισπανίας και οι εμφανίσεις του στο Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής του χάρισαν μια θέση στο podium του Λονδίνου.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ισπανός γκολκίπερ πήρε το βραβείο για τον κορυφαίο τερματοφύλακα της σεζόν 2025-2026, προσθέτοντας ακόμα ένα βραβείο στο σαρωτικό κύμα της Ισπανίας στην εκδήλωση της Χρυσής Μπάλας.

gazzetta.gr