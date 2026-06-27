ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόγραμμα σήμερα Σάββατο (27/6)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το πρόγραμμα σήμερα Σάββατο (27/6)

Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 27/6

SIGMA

06:00 Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο

00:00 Παναμάς - Αγγλία

02:30 Κολομβία - Πορτογαλία

05:00 Ιορδανία - Αργεντινή

HTV SIGMA

06:00 Αίγυπτος - Ιράν

00:00 Κροατία - Γκάνα

02:30 Κονγκό - Ουζμπεκιστάν

05:00 Αλγερία - Αυστρία

Cytavision 5

16:00 Tένις: ATP 250 - Mallorca

Cytavision 6

11:50 Moto GP – Προκριματικά

16:00 Moto GP – Σπριντ

18:00 Moto GP – Rookies Cup

Cytavision 7

11:00 Ράλι Ακρόπολης – Stage 2

19:00 Ράλι Ακρόπολης – Stage 3

Cytavision 8

16:30 Tένις: ATP 250 - Eastbourne

Cablenet Sports 1

17:45 Παγκ. Πρωτάθλημα Κολύμβησης

Novasports 6

14:30 Tένις: WTA 250 2026 – Bad Homburg

Novasports Start

14:00 Tένις: WTA 250 2026 – Eastbourne

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θετική πρεμιέρα στο ΓΣΠ με ρεκόρ αγώνων ο Κεσίδης και παγκύπριο η Χατζηκώστα

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Θα τους τσεκάρει πριν αποφασίσει

ΑΕΚ

|

Category image

Παναμάς – Αγγλία: Για τις… απαντήσεις και την κορυφή του γκρουπ

World Cup 2026

|

Category image

Ανόρθωση: Deal με Πανσερραϊκό και δικός της για τα επόμενα δύο χρόνια ο Καραμανώλης!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το αινιγματικό κούνημα του κεφαλιού από τον γιο του Αντσελότι για τον Νεϊμάρ…

World Cup 2026

|

Category image

Το πρώτο «χτύπημα» - Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Ράσελ πήρε την πιο επεισοδιακή pole position των τελευταίων ετών σε φινάλε-θρίλερ στην Αυστρία!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κροατία – Γκάνα: Μάχη με φόντο τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Στην κορυφή με τριάρα η Καϊράτ και ο Μπεργκ με το μπλοκάκι στο χέρι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στα πράσινα και ο Ράστοντερ: Έκλεισε την 5η μεταγραφή του ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Κλείνει το μεγαλύτερο ταλέντο της Μονακό η Παρί Σεν Ζερμέν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O 91χρονος δημοσιογράφος που έκανε τον Σκαλόνι να παραδεχτεί πως ο Μέσι δεν θα είναι βασικός με Ιορδανία

World Cup 2026

|

Category image

Υπέγραψε στη Βαλένθια για δύο χρόνια ο Σορτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δέκα «αντίο», τρεις προσθήκες, αλλά το «ξήλωμα» είναι βάσει πλάνου

ΑΡΗΣ

|

Category image

Το απίθανο ρεκόρ της Βραζιλίας στους ομίλους του Μουντιάλ

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη