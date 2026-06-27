Το πρόγραμμα σήμερα Σάββατο (27/6)
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 27/6
SIGMA
06:00 Νέα Ζηλανδία - Βέλγιο
00:00 Παναμάς - Αγγλία
02:30 Κολομβία - Πορτογαλία
05:00 Ιορδανία - Αργεντινή
HTV SIGMA
06:00 Αίγυπτος - Ιράν
00:00 Κροατία - Γκάνα
02:30 Κονγκό - Ουζμπεκιστάν
05:00 Αλγερία - Αυστρία
Cytavision 5
16:00 Tένις: ATP 250 - Mallorca
Cytavision 6
11:50 Moto GP – Προκριματικά
16:00 Moto GP – Σπριντ
18:00 Moto GP – Rookies Cup
Cytavision 7
11:00 Ράλι Ακρόπολης – Stage 2
19:00 Ράλι Ακρόπολης – Stage 3
Cytavision 8
16:30 Tένις: ATP 250 - Eastbourne
Cablenet Sports 1
17:45 Παγκ. Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Novasports 6
14:30 Tένις: WTA 250 2026 – Bad Homburg
Novasports Start
14:00 Tένις: WTA 250 2026 – Eastbourne